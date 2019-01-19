۱۱۴دستگاه ماشین آلات راهداری خراسان رضوی موردنوسازی قرارگرفته است

به گزارش خبرنگارمهر، حمید فضائلی هاشمی با هدف تشریح عملکرد اداره ماشین آلات در ۹ ماه سال جاری درجمع خبرنگاران اظهار کرد: به منظور ارائه خدمات مطلوبتر در حوزه راهداری و با توجه به نقش حساس ماشین آلات راهداری در برقراری عبور و مرور ایمن ، بازسازی و نوسازی ۱۱۴دستگاه انواع ماشین آلات متوقف شده با هزینه ای معادل ۱۵ هزار ۶۶۲ میلیون ریال انجام شده است.

وی افزود: میانگین سن ۷۵۴ دستگاه انواع ماشین آلات راهداری استان ۲۵ سال بوده که نشان از فرسوده بودن این ناوگان است که با مدیریت های اقتصادی و در راستای نوسازی ناوگان ماشین آلات راهداری زمستانی، ۲ دستگاه کامیون ۲۶ تن ایسوز مجهز به نمکپاش و تیغه برفروب به ارزش حدودی ۲۲ میلیون ریال در حال تهیه است و پیگیر فراهم کردن اعتبارات خرید ۶ دستگاه کامیونت راهداری ۶ تن ایسوزو به ارزش ۱۸ میلیون ریال و ۲ دستگاه تجهیزات خط کشی به ارزش ۳ هزار میلیون ریال نیز هستیم.

​رییس اداره ماشین آلات راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی ادامه داد: در حوزه هزینه های نوسازی تجهیزات برفروبی که از سال گذشته انجام شده بود نیز به منظور ارتقاء سطح خدمات راهداری زمستانی، خرید ۶ دستگاه بیل برفروب کامیونی به ارزش یک هزار و ۷۲۵ میلیون ریال، در برنامه کاری قرار گرفت که خرید ۴ دستگاه آن قطعی و خرید دو دستگاه دیگر نیز در دست اقدام است.

وی گفت:همچنین در جهت ارتقاء سطح ایمنی راهها خرید یک دستگاه جاروب مکانیزه به ارزش ۳ هزار میلیون ریال تهیه شده و در راستای نوسازی و تقویت تجهیزات راهداری زمستانی ۵ دستگاه نمکپاش مکانیزه به ارزش ۸ هزار و ۴۰۰ میلیون ریال در دستور کار قرار گرفته که خرید ۴ دستگاه بصورت قطعی و خرید یک دستگاه دیگر در حال انجام است.

فضائلی هاشمی تصریح کرد:در سال جاری جهت آمادگی هر چه بیشتر ناوگان ماشین آلات راهداری بیش از ۳۷ هزار میلیون ریال نیز در تأمین اقلامی از جمله سوخت، روانکار، ضد یخ، باطری، تیغه و لاستیک هزینه شده است.

وی تاکید کرد:به جهت ارتقاء خدمات مطلوب و بموقع عملیات راهداری زمستانی، تعمیر و بازسازی تعداد ۱۰ دستگاه نمکپاش مستعمل با هزینه ای معادل ۲هزار میلیون ریال انجام شده است.