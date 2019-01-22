گردشی در حرم مقدس شهرری/آنچه هر زائر باید هنگام سفر به ری بداند

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین سفرهای زیارتی تهران سفر به شهرری و زیارت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، امامزاده طاهر و امامزاده حمزه (ع) است. تهرانی‌ها و قمی‌ها معمولا بیشترین زائران این شهر تاریخی هستند که به زیارت نیز می روند. در سالهای اخیر تغییر و تحولات زیادی در صحن و سراهای حرم شاه عبدالعظیم رخ داده که لازم است شاید هر گردشگر از آن اطلاع کسب کند. اما همواره همه گردشگران زیارتی وقتی به شهرری می رسند همانند شهر مشهد از هر کجا که گنبد و بارگاه شاه ری را ببینند سلام و صلوات می فرستند. اهالی شهرری هم که از قدیم نسبت به او ارادت ویژه ای دارند و این سنت هنوز در میان همه اهالی قدیم ری پابرجاست.

هنوز بساط ساخت و ساز و تحول در آستان جمع نشده است

گردشگران هنگام ورود به حرم از دالان و مجتمع های تجاری عبور می کنند برخی هم که نمی خواهند از این مجتمع گذر کنند از خیابان های کناری می روند و این مسیر را دور می زنند.

ساخت و ساز در باغ طوطی

از قدیم الایام باغ طوطی یکی از مهمترین حیاط های حرم بوده است. می گویند زمانی اینجا باغ بوده است برخی هم می گویند که چون طوطی خانم، همسر ناصرالدین‌شاه را در این گورستان دفن کردند به باغ طوطی شهرت یافت. اما اکنون همه وقتی وارد صحن و سرا می شوند قبور را زیارت می کنند و فاتحه‌ای نثار درگذشتگان. آنها که در باغ طوطی دفن بودند؛ معمولا کسانی هستند که از اهالی قدیم تهران و ری بوده اند. خانواده های آنها اگر به تازگی سری به این مکان نزده باشند، با تغییرات زیادی مواجه خواهند شد در سال ۹۳ که ساخت و سازها در این بخش زیاد بود مردم برای پیدا کردن عزیزانشان بسیار سردرگم بودند تا جایی که به این موضوع اعتراض کرده و حتی نامه ای نیز نوشتند با این وجود اکنون محدوده زیادی از این بخش از حیاط به شبستان تبدیل شده است و مردم روی قبور نماز به جا می آورند.

ردیف و شماره قبور روی دیوار نوشته شده و مردم باید به شماره آنها توجه کرده تا بتوانند قبور مورد نظرشان را بیابند

قبوری که زمانی آنجا بود را حالا می توان در قالب نام های حک شده روی سنگ های مرمری زیر فرش ها زیارت کرد. بازماندگان برای پیدا کردن قبور می بایست به تولیت آستان مراجعه کرده و شماره و ردیف بگیرند.

کسانی که وارد حرم می خواهند شوند باید آداب آن را رعایت کنند داخل صحن شدن برای بانوان بدون چادر ممنوع است. ورودی صحن از هر طرف برای آنها مکانی وجود دارد تا بتوانند چادر کرایه کنند در مغازه های اطراف صحن نیز چادرهای مشکی و رنگی فروخته می شود.

شبستان تازه تاسیس به نام امام خمینی (ره)

افراد مهم و مشهوری در حیاط های حرم دفن شده اند برخی از قبور آنها با بقیه قبور متفاوت است و زائران می توانند آنها را به راحتی ببینند. یکی از آنها شیخ محمد خیابانی است.

به زائران در داخل صحن و حرم اجازه عکاسی داده نمی شود. در برخی از مناطق خانواده ها می توانند کنار هم بنشینند و از فضای معنوی حرم استفاده کنند. به اندازه کافی کتاب های دعا و قرآن در صحن به همراه مهر و تسبیح وجود دارد. خادمان نیز تلاش می کنند تا بهم ریختگی های احتمالی را درست کنند. همچنین در این فضا کسی اجازه خوابیدن در داخل حرم را ندارد. اینها مواردی است که زائران به صورت عرف رعایت می کنند.

زیارت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی برای هر زائری حداقل دو ساعت طول می کشد اگر تنها قصد زیارت داشته باشد. وگرنه دیدن موزه آستان خالی از لطف نیست.