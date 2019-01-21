به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام جهانگیری مدیر انتشارات چترنگ گفت: این روزها در تدارک و آمادهسازی ترجمه رمان «خفاش» نوشته یو نسبو هستیم که توسط عباس کریمی انجام شده است. پیش از این دو رمان مستقل از یو نسبو؛ نویسنده پرمخاطب نروژی را منتشر کرده بودیم که مورد استقبال خوانندگان قرار گرفت و تجدید چاپ شدهاند. از این رو تصمیم گرفتیم کتابهای دیگر این نویسنده را هم ترجمه و منتشر کنیم.
وی افزود: این نویسنده ۱۲ کتاب در سری هری هوله دارد که کاراگاه باهوش اما دلزدهای است و به دلیل واقعگرایانه بودن شخصیتاش، خواننده بهشدت با او همذاتپنداری میکند. توانایی ادبی نویسنده نیز در کنار این شخصیتپردازی باعث جذب مخاطب می شود به طوری که تاکنون فقط ۱۴ میلیون نسخه از همین کتاب «خفاش» در جهان به فروش رسیده است.
مدیر نشر چترنگ ادامه داد: مجوز چاپ خفاش بهتازگی صادر شده و رمان دوم از این مجموعه توسط همین مترجم در حال ترجمه است. به زودی رمان دیگری از این نویسنده با عنوان «مکبث» را با ترجمه شهزاد رحمتی منتشر خواهیم کرد.
رمانهای «خورشید نیمهشب» و «خون بر برف» دو کتابی بودند که چترنگ با چاپشان این نویسنده نروژی را به مخاطبان ایرانی معرفی کرد.
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