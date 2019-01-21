قلعه «صمصام» کرج مرمت شد/ایجاد پاتوق فرهنگی در ورودی شهر

خبرگزاری مهر - گروه استانها - ساره نوری: حسین امین افشار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات انجامشده در خصوص مرمت قلعه صمصام با اشاره به قدمت و سابقه تاریخی این بنای تاریخی، اظهار کرد: طبق مباحث و اطلاعاتی که در خصوص سوابق تاریخی و قدمت این قلعه مطرحشده است گفته میشود که مربوط به دوره ایلخانی است.
وی اضافه کرد: اسناد، مدارک و شواهدی در خصوص ایلخانی بودن این بنای تاریخی مطرح نیست تنها در بحث باستانشناسی این قضیه مشهود است بهناچار بر اساس تصاویر و اطلاعاتی که در خصوص این قلعه از دوره قاجار بهجای مانده است برای بازسازی و مرمت قلعه صمصام اقدام شده است.
معاون میراث فرهنگی ادامه کل میراث فرهنگی استان البرز گفت: طی سالهای گذشته قلعه صمصام مورد مرمت قرار گرفت و دیوارهای خشتی و گلی این بنا با توجه به شرایط نامساعد بهصورت صندوقهای داخل دیوارهای آجری قرار داده شد و نمای بنا آجری شد.
امین افشار افزود: سال گذشته نیز ۱۵۰ میلیون تومان برای انجام مطالعات طرح مرمت این بنا دریافت کردیم که فاز جدید مرمت را انجام دهیم.
وی با تاکید بر اینکه فاز جدید مرمت قلعه صمصام در نیمه بهار امسال آغاز و طی بازه زمانی دو تا سهماهه ادامه داشت، گفت: مرمت بدنه داخلی بنا، سقف قسمت برجها، ضلع جنوبی، انجام کف سازی، نصب در و پنجرههای چوبی، راهاندازی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، الکتریکال و مکانیکال، آبرسانی و برقرسانی انجامشده است.
به گفته معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان البرز در قسمت بیرونی بنا نیز اقداماتی ازجمله مرمت ناودانها، اجرای کف سازی سکوی ورودی و راهپله ورودی، ساماندهی باغچه و بازسازی دیواره جداره خارجی به سمت پیادهرو و نورپردازی انجامشده است.
امین افشار بابیان اینکه تابلوی این بنا نیز آمادهشده که باید نصب شود، گفت: سنگفرش قسمت ورودی به سمت پله بهعنوان نمونه مسیر پیاده راهکار شده است و در ادامه مسئولان مربوطه در سازمان سیما، منتظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج هر موقع خواستند ادامه این مسیر را کف سازی کنند، میتوانند بهعنوان الگو آن را بکار ببرند.
وی وسعت قلعه صمصام را حدود ۶۰۰ مترمربع اعلام کرد و گفت: بهیقین بعد از اتمام کامل عملیات مرمتی امکان بازدید عموم از این بنا و بازگشایی فراهم خواهد شد اما زمان دقیق مشخص نیست.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان البرز با اشاره به مصوبه هیئت دولت و بحث ماده ۲۷ در خصوص واگذاری آثار تاریخی به بخش خصوصی، گفت: اگر سرمایهگذاری در این خصوص اعلام آمادگی کند واگذاری قلعه صمصام به بخش خصوصی در اولویت قرار خواهد گرفت، این قبیل اقدامات از سوی سازمان میراث فرهنگی در حال پیگیری است.
امین افشار با اشاره به محل قرارگیری قلعه صمصام در ورودی شهر کرج، گفت: این نقطه از شهر یکی از شاخصهای بزرگ، تاریخی، هویتی و کالبدی شهر کرج است، در کنار قلعه صمصام پل صفوی، پل دوره پهلوی و پل جدید قرارگرفته است به عبارتی آثار چهار دوره تاریخی را در این نقطه از شهر میتوان دید.
وی با اشاره به عبور رودخانه کرج از ورودی شهر، گفت: این مهم یکی از ظرفیتهای گردشگری در ورودی شهر است، مدیریت شهری در این قیمت اقدامات ارزندهای انجام داده است.
معاون میراث فرهنگی استان البرز با تاکید بر اینکه تلاش میکنیم این منطقه از شهر را به پاتوق فرهنگی تبدیل کنیم، گفت: ساختمان اداره برق که در نزدیکی قلعه صمصام قرار دارد باید خریداری و سپس جمعآوری شود تا در ادامه بتوانیم فضایی جدید را تعریف کنیم که یک مرکز فرهنگی باشد.
پل تاریخی صفوی
امین افشار تاکید کرد: با راهاندازی پاتوق فرهنگی میتوانیم برنامههای متعددی ازجمله جشنوارهها، نمایشگاهها و راهاندازی بازارچههای صنایعدستی را برگزار کنیم.
وی در خصوص اقدامات توسعهای که در اطراف قلعه صمصام امکان اجرایی شدن دارد، گفت: سازمان میراث فرهنگی از اقدامات توسعه که منجر به رشد صنعت گردشگری شود حمایت میکند و آماده همکاری با مدیریت شهری است زیرا سیاست کلی این است که البرز از گذرگاه گردشگری به مقصد گردشگری تبدیل شود.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان البرز با اشاره به تأثیرات اقتصادی پاتوق فرهنگی در ورودی کرج اشاره کرد و گفت: وقتی یک ظرفیت عظیم گردشگری و مکانی گسترده برای فعالیتهای فرهنگی در این نقطه از شهر دایر شود گردشگران جاده چالوس میتوانند مدتزمان زیادی را در شهر کرج بگذرانند و از ظرفیتهای گردشگری این شهر استفاده کنند.
امین افشار با اشاره به اهمیت راهاندازی بازارچه صنایعدستی در پاتوق فرهنگی ورودی شهر، گفت: در کنار بحث اشتغالزایی فضایی برای عرضه هنر هنرمندان فراهم میشود بهگونهای که شاهد حضور نقاشان، خوشنویسان و دیگر صاحبان هنر استان باشیم.
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