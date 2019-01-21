درخشش اعضای کانون فارس در هفتمین دوسالانه هنری کشور

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام اسامی برگزیدگان و تقدیرشدگان هفتمین دوسالانه ملی هنرهای تجسمی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، ۲۱ نفر از اعضای کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان فارس موفق به کسب عنوان برگزیده و دریافت لوح تقدیر و دیپلم افتخار شدند.

هفتمین دوسالانه ملی هنرهای تجسمی ویژه اعضای کودک و نوجوانان مراکز ثابت، سار روستایی، پستی و فراگیر کانون با موضوع «رنگ مهربانی» و با هدف فراهم‌آوردن زمینه شناسایی و شکوفایی خلاقیت هنری کودکان و نوجوانان در رشته‌های نقاشی، عکاسی، خوشنویسی، سفالگری و هنرهای بومی و سنتی برگزار شد.

بر این اساس ۲۱ نفر از اعضا کودک و نوجوانان کانون فارس موفق به کسب عنوان برگزیده و شایسته تقدیر شدند.