به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کیانی با اعلام این خبر گفت: برنامه‌ای که امسال در نظر دارم پژوهشی به همراه اجرا خواهد بود. موضوع پژوهش نیز در زمینه بدیهه سرایی در موسیقی ایرانی است. بدیهه سرایی اصولا وقتی در یک دستگاه و ردیف تعریف می‌شود به یک شکل است و اگر به صورت آزاد و براساس مُد و مایه آن دستگاه باشد، نوع دیگری خواهد بود.

این نوازنده سنتور با اشاره به اهمیت جزئیات و تفاوت‌های بدیهه سرایی گفت: برای نشان دادن این تفاوت‌ها نیاز به اجرا است تا حین توضیحات با مثال‌هایی که زده می‌شود مطلب برای مخاطب به صورت ملموس مشخص شود. به هر حال چگونگی بدیهه سرایی یکی از شاخص‌های مهم موسیقی ما ایرانی‌هاست که لازم بود در جشنواره موسیقی فجر شرح داده شود.

کیانی افزود: من در این نشست از مشکلاتی خواهم گفت که بدیهه‌ سرایی ایرانی امروز با آن دست به گریبان است. در واقع به آسیب شناسی این موضوع خواهم پرداخت تا در هر صورت بتوان راهی برای پیشرفت این سبک از موسیقی کشور پیدا کرد.

نویسنده کتاب «هفت دستگاه» بر این باور است که آهنگسازی برای ارکسترهایی که دارای ترکیبی از سازهای ایرانی و غیر ایرانی هستند چندان موفق نبوده است. از این روآهنگسازی در گروه‌هایی که سازها به صورت ترکیبی از سازهای ایرانی و غیر ایرانی مانند پیانو با سنتور، کمانچه با ویولن هستند معمولا نتیجه درخشانی ندارد اما وقتی تنها سازهای ایرانی در یک ارکستر هستند، تجربه نشان داده که کارهای خوبی ارائه می‌شود.

کیانی تاکید کرد که امروزه موسیقی‌های تلفیقی خوبی هم با کشورهای دیگر داشته‌ایم و این بدین معنا نیست که به هیچ وجه کارهای خوبی در این زمینه ارائه نشده است.