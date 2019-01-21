دریافت 4 MB کد مطلب 4519288 محمدعلی پورنیا https://mehrnews.com/xNrgp ۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۳۷ کد مطلب 4519288 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۳۷ واکنش دیرین دیرین به فیلترینگ اینترنت انیمیشن دیرین دیرین به تازگی کلیپی با موضوع "نه به فیلترنگ" منتشر کرده است. کپی شد مطالب مرتبط لحن ما ایرانیها در فضای مجازی خیلی نامناسب است/ سواد رسانهای جوانان را افزایش دهیم نیروهای ارزشی و انقلابی توانایی کنترل فضای مجازی را دارند فیلترینگ را محدودیت قانونی در فضای مجازی قلمداد کنیم تولید محتوای فارسی در فضای مجازی از عربی پیشی گرفت بلاک خانواده توسط فضای مجازی/ باهم بودن هایی که منسوخ شد برچسبها اینترنت فیلترینگ فضای مجازی
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