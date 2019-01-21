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کد مطلب 4519288
محمدعلی پورنیا
  1. فیلم
  2. دانش و فناوری
۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۳۷

واکنش دیرین دیرین به فیلترینگ اینترنت

واکنش دیرین دیرین به فیلترینگ اینترنت

انیمیشن دیرین دیرین به تازگی کلیپی با موضوع "نه به فیلترنگ" منتشر کرده است.

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