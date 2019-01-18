نیروهای ارزشی و انقلابی توانایی کنترل فضای مجازی را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجواد باقری در خطبههای این هفته نماز جمعه بخش اسالم ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه (س) با اشاره به ویژگیهای اخلاقی و ابعاد مختلف زندگی کوتاه اما پر برکت ایشان، اظهارکرد: وجود بی بدیل حضرت زهرا(س) نه تنها برای زنان جامعه بلکه در راه دفاع از ولایت و ایستادگی بر سر آرمانها برای مردان به ویژه سیاسیون نیز الگویی شایسته است.
وی به در پیش بودن بهمن ماه و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دستاوردهای مهم انقلاب در این سالها اشاره کرد و افزود: بهرغم تهدیدها، تحریم، فشارها و حتی جنگهای مستقیم و نیابتی سرعت حرکت انقلاب در مسیر توسعه فناوری و تکنولوژی به حدی بوده که بدون هیچ حمایتی حتی به دانش فضایی نیز دست یافتیم.
امام جمعه اسالم با اشاره به کارکردهای مثبت فضای مجازی و بیانات مقام معظم رهبری که «فضای مجازی میتواند ابزاری برای زدن بر دهان دشمنان باشد»، تصریحکرد: فیلترینگ و محدود کردن فضای مجازی سبب خروج بسیاری از نیروهای ارزشی و انقلابی از پیامرسانی همچون تلگرام و حضور افسار گسیخته دشمنان در این میدان شده است.
وی با بیان اینکه فیلتر کردن تلگرام جوانان آتش به اختیار در جنگ نرم را خلع سلاح کرد، ادامه داد: تلگرام باید رفع فیلتر شود تا جوانان انقلابی با استفاده از همین فضا بر دهان دشمن بکوبند.
تهدید سلامت اخلاقی جوانان و جامعه با استفاده از فیلترشکن
باقری با اشاره به اینکه فیلترینگ یعنی بالابردن دستها به نشانه تسلیم و پاک کردن صورت مسئله بوده که یقینا راه حل مشکل نیست، افزود: کشوری که می تواند موشکهای دوربرد و ماهواره بسازد قطعا توانایی کنترل فضای مجازی را نیز دارد.
وی گفت: مردم در حالی از استفاده برخی امکانات فضای مجازی محروم می شوند که وزرای دولت، وکلای مجلس و برخی مسئولان ارشد نظام خودشان توئیت می کنند و فیلترها را دور می زنند. به جای فیلتر کردن باید فرهنگ صحیح استفاده از فضای مجازی را نهادینه کنیم.
امام جمعه اسالم با بیان اینکه دولت و متولیان امر فضای مجازی دستشان را از دکمه فیلترینگ بردارند، اظهارکرد: با فیلترکردن تلگرام مردم برای دسترسی به این پیام رسان به فیلترشکن روی آورده و نه تنها از تلگرام دست برنداشتهاند بلکه دریچهای نامحدود به فضای مجازی برای آنها باز شده که مفاسد بیشتری به دنبال دارد.
وی تأکید کرد: با این اقدام سلامت اخلاقی جوانان و جامعه به شدت تهدید می شود.
باقری ضعف پیام رسانهای داخلی را هم از عوامل دیگر اقبال مردم به استفاده از فیلترشکن و دور زدن فیلترها دانست و گفت: وقتی نتوانستهایم جایگزین و رقیبی همپای تلگرام ایجاد کنیم نباید آن را فیلترمی کردیم، با این کار اعتماد مردم از رسانههای داخلی سلب و متوجه رسانههای خارجی شد.
وی ادامه داد: پس از گذشت یکسال از فیلترینگ تلگرام، آمارها حکایت از عدم اقبال مردم به پیام رسانهای داخلی و هجوم به سمت فیلترشکن یا نرم افزارهای مشابه تلگرام دارد.
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