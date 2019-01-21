به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور صبح امروز(دوشنبه) ضمن بازدید از نمایشگاه «کسب و کارهای آینده» که در وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات برگزار است، در جمع مدیران این وزارتخانه اظهار کرد: شاید در زمان پست و تلگراف و تلفن خیلی حکومت‌ها احساس دردسر نکردند و وقتی رادیو آمد حکومت‌ها احساس دردسر کردند زیرا مردم می‌توانستند پیام ها را دریافت کنند.

اولین فیلترینگ در زمان پهلوی اول اعمال شد

وی ادامه داد: اولین کسی که رادیو را ممنوع کرد پهلوی اول بود و اولین فیلترینگ به وجود آمد و بعدها تلویزیون آمد. ما در مبارزات انقلاب اسلامی از رادیو استفاده کردیم و صدای امام(ره) را ضبط می کردیم و با تلفن انتقال می‌دادیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه سخنان امام خمینی(ره) از طریق روزنامه‌های خارجی و تلویزیون‌های آنها به وسیله همین رسانه‌های صوتی و با ضبط صوت منتقل می‌شد، افزود: فناوری ارتباطات، رساندن پیام انقلاب را خیلی راحت‌تر کرده بود و سریع به دنیا مخابره می‌شد.

وی یادآور شد: ابتدای انقلاب اسلامی تنها ابزار پیام‌رسانی، نشر و کتابت بود و پیام امام (ره) از طریق اعلامیه و یا با ضبط صوت و از طریق تلفن مخابره می‌شد.

روحانی تصریح کرد: آن زمان ضبط صوت‌های قدیمی کمی سخت بود و حتی جابجایی‌ آنها مشکل بود اما وسایل جدید این‌گونه نیست.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: عادتی که انسان به یک پدیده و موقعیت دارد، گاهی تبدیل به حق می‌شود و فکر می‌کند که این عادت حق است و اگر خلاف عادت او اتفاق بیفتد، ناصواب و نادرست است.

وی ادامه داد: اگر یادتان باشد وقتی می‌خواستند حمام‌های قدیمی و خزینه‌ها را جمع کنند و دوش حمام وارد کشور شود، یک نهضت عظیمی درست شد و گفتند اسلام دارد از دست می‌رود و همان زمان که سال ۴۰ بود، عده‌ای می‌گفتند که با دوش آب نمی‌توان غسل کرد و این یک توطئه است.

روحانی تأکید کرد: وقتی تلفن به جوامع راه پیدا کرد، برخی از فلاسفه گفتند امکان‌پذیر نیست که صدا از داخل سیم رد شود و به کیلومترها دورتر برسد و این کار شیطان است و ممکن است که شیطان پیام‌ها را اشتباهی منتقل کند، به همین دلیل برای استفاده از تلفن شبهه آورده بودند.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: طبیعت بشر این است که با هر چیز نو و جدیدی برخورد می‌کند؛ در زمینه مسائل ارتباطی هم همین‌طور است البته از عمر فناوری اطلاعات خیلی نگذشته است و در کشورمان بعد از پیروزی انقلاب، فناوری‌های ارتباطی توسعه پیدا کرده‌اند درحالی‌که قبل از انقلاب موبایل و اینترنت وجود نداشت و اگر هم وجود داشت، برای نظامیان بود؛ حتی اروپا هم موبایل نداشت.

وی افزود: حدود ۳۰ سال است که موبایل در جوامع مورد استفاده قرار می‌گیرد و منافع بسیاری دارد. ممکن است خطرات و مشکلاتی هم داشته باشد. همانطور که وقتی اتومبیل وارد شد، ما در روستا بودیم و خیلی مهم بود که یک ماشین عبور کند. شاید ساعت‌ها منتظر می‌ماندیم تا فقط به تماشای ماشین بنشینیم و مادرها توصیه می‌کردند که به خیابان نزدیک نشویم چون ماشین کنترلی ندارد و می‌گفتند از بالای تپه بروید و رد شدن ماشین را نگاه کنید.

باید فرهنگ استفاده از هر تکنولوژی را به مردم یاد داد

روحانی ادامه داد: آن زمان که ماشین تازه آمده بود فکر می‌کردند که رانندگی یک فناوری عظیم است و کسی که شوفر است، یک کار سطح بالایی انجام می‌دهد که رانندگی را یاد گرفته و هیچ‌کس تصور نمی‌کرد که روزی همه رانندگی انجام دهند و ممکن بود برای آنکه ماشین خطرناک است، بگویند که جاده‌ها را دیوار بکشید تا ماشین‌ها رفت و آمد نداشته باشند و مردم راحت شوند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه لازم است فرهنگ استفاده از هر تکنولوژی و وسیله‌ای را به مردم یاد داد، اظهار کرد: باید به مردم استفاده از اتومبیل را آموزش دهیم و نمی‌شود به دلیل اینکه تصادف در جاده‌ها اتفاق می‌افتد، بگوییم که به هیچ‌وجه اتومبیل استفاده نکنید. خب اگر اتومبیل نباشد، راه‌حل جایگزین آن چیست؟ آیا مردم باید با قاطر جابجا شوند و دیگر به فکر جایگزین آن نیستند؟

وی یادآور شد: اگر بگوییم اتومبیل نباشد، آیا همه عالم تحت فرمان ما هستند، درحالی‌که مردم خودشان ابزار مناسب را انتخاب می‌کنند. به طور مثال در گذشته یخچال وجود نداشت و نمی‌توان گفت که اگر نگهداری یک نوع موادغذایی در فریزر مضر است، دیگر یخچال مفید نیست. لازم است فرهنگ‌سازی انجام شود و این اصل است و باید شناخت نسبت به پدیده‌ها به وجود آید.

خوب یا بد، مردم به موبایل عادت کرده‌اند

رئیس جمهور با اشاره به وجود فضای مجازی در زندگی مردم اظهار کرد: امروز زندگی خاصی با استفاده از فضای مجازی به صورت شبکه ای شکل گرفته است و این برای مردم به یک عادت تبدیل شده است حالا عادت ها گاهی خوب هستند گاهی بد و ناپسند اما به هر شکل مردم به موبایل عادت کرده اند.

روحانی ادامه داد: اگر صبح موبایل را از مردم را بگیرید نمی دانند باید چکار کنند چرا که آنها به دوستان خود با موبایل پیام می دهند و حتی تاکسی خود را از طریق موبایل صدا می کنند، همچنین اخبار را از طریق موبایل دریافت می‌کنند و صداها، فیلم ها و عکس ها را در موبایل خود مشاهده می کنند.

وی تصریح کرد: تحولات تکنولوژی و فناوری ارتباطات با زندگی مردم همراه است و نمی توانیم این تحولات را از زندگی مردم جدا کنیم چرا که امکان پذیر نیست حاکمیت بگوید موبایل هم مضراتی دارد و هم فوایدی و به تشخیص من باید آن را کنار بگذارید.

رئیس جمهور عنوان کرد: مردم اگر در شرایطی قرار بگیرند که حاکمیت به آنها بگوید موبایل را کنار بگذارید آن را در جیب خود می‌گذارند و آن را خارج نمی‌کنند و جایی که تنها بودند از آن استفاده می‌کنند.

مبارزه با خواست عمومی مردم نه شرعی است نه قانونی

روحانی تاکید کرد: ما نمی توانیم با خواست مردم مبارزه کنیم، این نه قانونی است و نه شرعی. ما فکر می‌کنیم اختیاراتی داریم که از آسمان‌ها آمده و می توانیم به زمینیان هر فرمانی را صادر کنیم، اینطور نیست ما هر اختیاری داشته باشیم؛ خداوند هم به پیامبرش فرمود تو وکیل مردم نیستی و فقط باید پیام را به آنها برسانی. مردم خودشان می دانند که انتخاب کنند یا نه.

روحانی گفت: در این فضای شبکه ای اینترنت، ممکن است حرف های مفید، مضر، راست، دروغ وجود داشته باشد که از این فضا هم گاهی افراطی استفاده می شود و گاهی تفریطی. برخی فکر می کنند باید در این فضا هر صحبتی را مطرح کنند، هر تهمت، دروغ و شایعه ای را در این فضا بیان کنند که ممکن است در جهت تأمین منافع شخصی، گروهی و یا جناحی آنان باشد.

لحن ما ایرانی‌ها در فضای مجازی خیلی نامناسب است

رئیس جمهور تصریح کرد: در فضای مجازی متأسفانه لحن های ما نامناسب است و آن طور که من در یکی دو مقاله خوانده ام، می‌گویند لحن ما ایرانی ها در فضای مجازی نسبت به کشورهای پیشرفته در این رابطه نامناسب‌تر است. چرا ما باید با لحن بدی با هم صحبت کنیم؟ حالا درست است ما این مثل را داریم که «حیا در چشم است» و این لحن های نامناسب در فضای مجازی اتفاق می افتد اما به هر حال همچنان رعایت‌های اخلاقی و اسلامی را داریم و باید رعایت کنیم.

وی اظهار داشت: برای کسی که تازه با این ابزار آشنا شده و از آن استفاده می‌کند خطر بیشتری دارد نسبت به کسی که مدت هاست با این ابزار و شبکه های مجازی آشنایی داشته و استفاده کرده است. به طور مثال شما وقتی تلویزیون جدیدی می خرید، روز اول برایتان خیلی تازگی دارد و تلاش می کنید مدت زیادی پای برنامه های تلویزیون بنشینید اما در روزها و ماه های بعد برایتان تکراری شده و صرفاً برخی برنامه هایی که مدنظر دارید را از آن تماشا می کنید.

روحانی خاطرنشان کرد: شما یک موبایل دست فرد می دهید و از اول برایش درخت ممنوعه ایجاد می کنید. مثلا می گویید دراین پیام رسان واردشو و در پیام رسان دیگری وارد نشو. این یکی بهشت است و دیگری جهنم، این خوب است و آن یکی بد. در این شرایط آن جوان و یا نوجوان برایش سوال پیش می‌آید که این چه چیزی است که برای من خطر دارد و مرا از آن نهی می‌کنند؟ این به معنای آن است که خود ما آن فرد را تحریک می‌کنیم که ببیند این چیست که ما او را از رفتن به سمت آن پیام رسان و یا آن موضوع خاص منع می‌کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه برخی تصور می کنند که این دستگاه در اختیار ما است و ما می‌توانیم دستور بدهیم تا فیلتر شود، ادامه داد: حالا فرض کنیم فیلتر شد، با فیلترشکن چه می کنیم؟ با فیلتر شکن مقابله کردید با پیام رسان های دیگر چه می‌کنید؟ روزانه اگر فیلترشکن آمد چه خواهیم کرد؟ الان نتیجه این کار ما بعد از یک سال چه شد؟ همه ما ضرر کردیم و اول از همه بچه ها و نوجوانان ضرر کردند.

وی افزود: در ابتدا جوانان ما وارد هر فضایی نمی شدند و این طور نبود که چارچوبی نداشته باشند. این طور نبود که در آن پیام رسان هرچیزی باشد اما متأسفانه همه چارچوب‌ها شکست و ما با یک تدبیر نادرست فکر کردیم یک نفر می تواند روی یک کاغذی تحت هر عنوانی و در هر قوه‌ای بنویسد که فلان شبکه یا پیام رسان ممنوع است و باید فیلتر شود و به مخابرات ابلاغ شود و آنها هم از ترس خود به نفر بعدی بدهند و رویه آن طور می شود که دیدیم.

باید سواد رسانه ای جوانان را افزایش دهیم

روحانی اظهار داشت: به نظر من راه حل چیز دیگری است؛ نه راه حل افراط گری است که بخواهیم از این فضا علیه آبروی مردم استفاده کنیم و نه راهش این است که به طور کامل آن را ببندیم و راهش را بر مردم سد کنیم بلکه ما باید سواد رسانه ای و دیجیتالی نوجوانان و جوانان را افزایش دهیم.

رئیس جمهور یادآور شد: باید یکی از درس های آموزش و پرورش در مقطع دبستان این باشد که به بچه ها بگویند از این ابزار چگونه باید استفاده کنند. والدین بدانند چگونه با فرزندانشان صحبت کنند. معلم ها بدانند در کلاس چطور رفتار کنند.

وی افزود: شما در خارج از کشور نمی بینید مردم مثل ایران اینقدر گوشی دستشان بگیرند. برای اینکه همه چیز متراکم شده در این فضای مجازی. چون ما رسانه آزاد نداریم و یک رسانه دولتی، رادیو و تلویزیون داریم. اگر ما ۵۰۰ رسانه داشتیم در فضای مجازی این همه تورم نمی‌شد. تورم که فقط در اجناس و مواد غذایی نیست.

روحانی گفت: اگر این جناح، آن دسته، آن حزب، رادیو و تلویزیون داشتند، نصف حرف های خود را آنجا و به طور رسمی مطرح می کردند. با شناسنامه این حرف را می زدند. مشخص می شد آن فرد کیست. طرفدار کدام حزب است. اما در فضای مجازی چنین چیزی نیست و باید اینها اصلاح شود و در قوانین و مقررات ما این موارد را باید اصلاح کنیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: انحصار در هیچ چیزی خوب نیست. شما اگر در موبایل هم انحصاری به وجود آورید و صرفاً یک اپراتور باشد حتماً در آن فساد و گرفتاری وجود دارد و از کیفیت مناسب هم برخوردار نخواهد بود بلکه باید اپراتورهای مستقل را آزاد بگذاریم تا به میدان بیایند و باید به آنها بگوییم که حریم خصوصی را رعایت کنند.

وی اظهار داشت: شما ببینید امروز موبایل شخصی به صدا در می آید. او فکر می کند دوستی، همکاری و کسی با او کار دارد. تا گوشی را نگاه می کند متوجه می شود پیامی تبلیغاتی است. توجهی نمی کند و باز این موضوع اتفاق می افتد که جالب نیست.

روحانی خاطرنشان کرد: در کجای دنیا این طور چیزی را می بینید که این قدر وقت مردم را برای پیام های تبلیغاتی بگیرند. گاهی ۲۰ تا ۴۰ مرتبه پیام تبلیغاتی برای فرد ارسال می شود. وزارت ارتباطات باید جلوی این کار را بگیرد. هر کس تبلیغات می خواهد اعلام کند که برای من تبلیغات ارسال شود و اگر کسی نخواست این پیام ها برای او ارسال نشود.

اتلاف وقت مردم با پیام‌های تبلیغاتی خلاف شرع و حرام است

رئیس جمهور ادامه داد: ما نباید بگذاریم برخی از این موضوع سوءاستفاده کنند. می دانند که اینها پول است، پول مثل جان نیست، خیلی سخت است از آن گذشتن. اما ما به عنوان دولت نباید بگذاریم عمر مردم، وقت مردم برای این موضوعات تلف شود. شما در اروپا ببینید یک پیام تبلیغاتی برای کسی ارسال نمی‌شود. با اعصاب مردم بازی نکنیم. اتلاف وقت و اذیت کردن مردم خلاف شرع و حرام است.

روحانی اظهار داشت: به خاطر پول، وقت و زندگی مردم را تلف می کنیم. این خیلی مهم است که ما از این ابزار به جا و صحیح استفاده کنیم. همه ما می دانیم که در شرایط امروز جامعه ما، چقدر بحث IT برای ما مهم است. در واقع بحث این نیست که بخشی از اقتصاد ما وابسته به فضای مجازی است بلکه این فناوری یک پایه اصلی برای تمام اقتصاد ماست.

رئیس جمهور با بیان اینکه فضای سایبری توانمندساز است و به عنوان یک زیرساخت و زیربنا در تمام حوزه های علمی، فرهنگی و اقتصادی اثرگذار است، تصریح کرد: شما امروز اینترنت و فضای مجازی را به روستاها می‌رسانید و بر حسب آمار و ارقامی که اعلام شده است، رشد خوبی را در این رابطه در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد هستیم اما باید تلاش کنیم که این موضوع هم مثل برق رسانی به روستاها پیشرفت داشته باشد به نحوی که امروز دیگر هیچ روستای با ۱۰ خانوار نداریم که در آن برق نباشد.

وی افزود: در موضوع گازرسانی هم ما کمتر روستای ۲۰ خانوار را شاهد هستیم که گاز نداشته باشند؛ امروز در هیچ جای دنیا، گازرسانی همچون ایران وجود ندارد. ما جزو کشورهای اول در گاز رسانی محسوب می شویم.

یکی از فواید فضای مجازی شفاف سازی است

روحانی خاطرنشان کرد: این کار عظیمی است که صورت گرفته و امروز روستائیان در رفاه و آرامش بیشتری به سر می برند. گاز رسانی به روستاها باعث می شود که جنگل‌ها و مراتع آسیب نبینند و البته فواید دیگری هم دارد که بر کسی پوشیده نیست. همانطور که ما امروز خدمات زیادی را به روستاها می رسانیم به همان نسبت روستائیان باید بتوانند از فضای مجازی استفاده مناسب داشته باشند.

رئیس جمهور گفت: یکی دیگر از فواید فضای مجازی شفاف سازی است. من چند روز پیش هم در جلسه ای این موضوع را مطرح کردم که کسانی که از بانک مرکزی ارز می‌گیرند و ثبت سفارش انجام می دهند چه کار انجام می دهند؟ هرچند که اکثرا افراد متعهد و مومنی هستند اما متأسفانه برخی هم سوءاستفاده هایی در این رابطه انجام می دهند که امروزه شاهد محاکمه برخی از آنها هستیم به طوری که فردی ارز گرفته است برای کار مطبوعاتی اما آن را در بازار آزاد برای امور دیگری مصرف کرده است.

وی یادآور شد: بازار آزاد یکی از پرونده های قضایی است که امروز دادگاه های محاکمه آن برگزار می شود، ما باید بدانیم چگونه باید با این فسادها مبارزه کنیم. یکی از راه های موثر آن شفافیت است یعنی اگر من ثبت سفارشی انجام می دهم همان لحظه همه از این موضوع مطلع شوند.

روحانی تصریح کرد: همه باید بدانند که من در لیست بانک مرکزی رفتم، اجناسی را خریداری کردم. همه باید بدانند جنسی که خریداری کرده ام از کدام گمرک وارد می شود، چه زمانی وارد انبار می شود. اگر همه اطلاعات را به طور شفاف در اختیار مردم قرار دهیم فساد و رانت کمتر می شود چرا که سوءاستفاده ها کمتر می شود. یکی از کارهای مهم دولت یازدهم و دوازدهم شفاف سازی است که لایحه آن در دولت آماده شده است و انشاءالله به زودی تقدیم مجلس می کنم.

رئیس جمهور افزود: مبارزه با فساد و دولت الکترونیک برای ما بسیار مهم است. دولت الکترونیک به مرحله تکامل خود نرسیده اما پیشرفت های خوبی را داشته است. همه باید در این خصوص کمک کنند. شما ببینید هر کس برای هر کار کوچکی باید کپی از شناسنامه و کارت ملی و مدارک دیگر را به همراه داشته باشد اما قرار ما این شد که طرف یک کارت داشته باشد و با آن هم شناسایی شود، اثرانگشتش در آن باشد، حساب بانکی‌اش، کارت سوختش، اینها همگی در آن کارت باشد. یعنی یک کارت باشد که ما با آن زندگی کنیم.

نمی‌گویم بر فضای مجازی نظارت نکنیم

رئیس جمهور تصریح کرد: اینکه از فضای مجازی استفاده شود به این معنی نیست که بی حساب و کتاب باشد و بر این فضا نظارت نکنیم، بلکه باید استفاده درست از فضای مجازی را به مردم آموزش دهیم.

روحانی تأکید کرد: امروز از نظر دنیا سواد به معنای خواندن و نوشتن نیست، بلکه باید بتوانیم به درستی از اینترنت استفاده کنیم، مگر چند کتاب در دسترس وجود دارد یا برای استفاده از مطالب یک کتاب چقدر می توان زمان گذاشت، شاید یک روز زمان بگذاریم تا مطالب یک کتاب را استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: باید از فضای مجازی استفاده کنیم و امروز سواد به معنی استفاده از اینترنت است، همچنان که کودکان ما از اینترنت استفاده می کنند و به آن مسلط هستند و بعضا اطلاعات آنها از ما بیشتر است.

رئیس جمهور ادامه داد: امروز پدر و مادرها یک خبری را به نوجوان خود می دهند، در حالیکه او از طریق موبایل خود می گوید که این طور نیست و ۵ دقیقه قبل، مطلب درست در دنیا مخابره شده و آن را به پدر و مادر خود اطلاع می دهد به نوعی کودکان اطلاعات والدین را کنترل می کنند.

روحانی خطاب به مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: کار بزرگی بر دوش شما است، مردم می خواهند که برای آنها کار کنید و دولت الکترونیک را فراهم کنید.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری اطلاعات در جای جای زندگی مردم جامعه به موضوع مهم سلامت در دولت الکترونیک پرداخت و افزود: اگر دولت الکترونیک را فراهم کنید و سلامتی مردم به صورت پرونده الکترونیکی باشد، دیگر مجبور نیستند که بارها آزمایش های متعدد و هزینه بر را تکرار کنند.

رئیس جمهور در همین رابطه عنوان کرد: مشخص نیست که ایرانیان چندین بار آنتی بیوتیک و داروهای مختلف را در سال دریافت می کنند، در حالی که اگر دولت الکترونیک باشد، مانع زیاده روی مصرف دارو می شود که در این زمینه ما رتبه بالایی در دنیا داریم.

روحانی افزود: تنها راه مبارزه با فساد و اشکالات موجود در زمینه پزشکی و سلامت، دولت الکترونیک است و من راه حل دیگری سراغ نداریم، در حالی که ما پزشکان متعهد و مسلمان خوبی داریم، عده ای از پزشکان دچار فساد هستند که با استفاده از دولت الکترونیک جلوی این فسادها گرفته می شود.

وی تأکید کرد: ما باید یک تحول بزرگ در کشور ایجاد کنیم و شما می دانید که چقدر برای تحقق این تحولات، دولت تحت فشار بوده و از زمین و آسمان به ما فشار آورده اند و بارها ارگان هایی خواستند که تصمیم هایی بگیرند و مانع شوند که ما به آنها گفتیم تصمیم شما غلط است.

دولت هزینه زیادی داده تا تحولاتی در کشور ایجاد شود

رئیس جمهور گفت: دولت از نظر معنوی هزینه بسیاری داده و از آبروی خود مایه گذاشته است تا تحولاتی در کشور ایجاد شود.

روحانی تأکید کرد: باید از همه توان خود استفاده کنیم و در فضای مجازی محتوای بیشتری تولید کنیم.

وی در ادامه به واگذاری امور به مردم پرداخت و افزود: مردم کارها را بهتر انجام می دهند، آنها خیلی بهتر شعر می سرایند، موسیقی را بهتر تولید می کنند و شغل و کارشان را انجام می دهند و ما باید از توانایی آنها استفاده کنیم.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: رسانه ها می دانند که چطور کار خودشان را انجام دهند و از فضای مجازی استفاده کنند. هر چیزی جایگاه خودش را دارد، از جمله فضای مجازی. یک جایی هست که کتاب جوابگو است و جایگاه خودش را دارد که فضای مجازی آن را ندارد.

روحانی ادامه داد: یک زمان CD جایگاه خودش را دارد و کاربردی است و یک جای دیگر سینما، همچنین تئاتر کاربری و جایگاه خودش را دارد.

وی به موضوع اشتغال جوانان پرداخت و گفت: امروز یکی از مباحث مهم دولت، اشتغال است مخصوصا اشتغال جوانان تحصیلکرده که هم اکنون آمار رسمی بیکاری ۱۱.۷ درصد است.

رئیس جمهور اذعان کرد: اگر به آمار بیکاری جوانان بپردازیم که سن آنها در بازه ۱۵ تا ۲۹ سال است، آمار بیکاری کشور دو برابر می‌شود و اگر در این رابطه به جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی توجه شود باز هم آمار بیکاری بالا می‌رود. همچنین اگر توجه ما به بیکاری خانم‌های تحصیلکرده باشد، آمار بیکاری از آنچه گفتم هم بیشتر می‌شود.

روحانی در رابطه با خانم‌های جامعه و اشتغال آنها تصریح کرد: دیگر نمی توانیم بگوییم که خانم ها در خانه باشند و این از نظر جامعه پذیرفتنی نیست. ما یک اصولی داریم که خانم ها با رعایت آن اصول در جامعه فعالیت می کنند، البته برای آقایان هم اصولی داریم و همه باید اصول را رعایت کنیم.

وی در مورد مسئله حجاب در جامعه اظهارداشت: در حجاب اول به زنان توجه می کنیم، در حالی که موضوع حجاب در قرآن ابتدا از مردان شروع شده است و در آیات قرآن به چشم مردان و نگاه آنها پرداخته شده است.

رئیس جمهور در مورد حجاب تأکید کرد: حجاب در قرآن به نگاه مردان اشاره دارد که هرزه نباشند و از ما مردها شروع می شود در حالی که ما زنان و دختران را دستگیر می‌کنیم.

روحانی ادامه داد: آغاز حجاب از چشم است و بعد به زینت می رسد و باید بدانیم که اساسا حجاب برای امنیت است و خداوند حجاب را برای جلوگیری از آزار در جامعه قرار داده تا زنانی که باحجاب هستند مشخص باشد که باعفت هستند و در کوچه و خیابان، عده ای مریض دنبال آنها راه نیفتند و در واقع حجاب حمایت از زن است.

وی تأکید کرد: ما حجاب را درست در جامعه تبیین نکرده ایم انگار که حجاب چماق برای زن است.

مدیران زن پاک دست هستند

رئیس جمهور همچنین در مورد اشتغال زنان اظهارداشت: باید زنان در هر زمینه ای که می توانند فعالیت کنند در جامعه حضور داشته باشند؛ چه بسا در برخی از جهات از سلایق بهتری برخوردارند.

روحانی در همین رابطه عنوان کرد: من از برخی از وزرای سابق سؤال کردم که زنان در دوره خدمتشان چگونه کار می کنند آنها گفتند زنی که فساد مالی داشته باشد در مجموعه خود نداشتیم. چقدر خوب است که ما کارهای مالی را به زنان بسپاریم که دست‌پاک هستند.

وی ادامه داد: نه اینکه بخواهم بگویم مردهای باتقوا و و پاک و ایثارگر نداریم، منظورم این است که باید از ظرفیت، توانایی و استعداد همه جامعه استفاده کنیم.

رئیس جمهور تأکید کرد: ما هر کجا که خانمی را آوردیم و به او مسئولیت دادیم ضرر نکردیم و همچنین هر کجا که جوانی را به کار گرفتیم، منفعت داشتیم، همچنان که الان در وزارتخانه شما وزیر جوان منصوب شده و این هم کم سابقه بوده است.

روحانی با اشاره به اهمیت جوانگرایی در اداره امور کشور عنوان کرد: اینکه الان ما مسئولیت داریم به این معنی نیست که باسوادتر هستیم، حالا به دلایلی ما انتخاب شدیم. خیلی ها زیردست ما هستند که از ما باسوادتر هستند.

وی خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از روز اول که ایشان را برای وزارت ارتباطات انتخاب کردیم، چند شرط گذاشتیم که شرط اول آن ایجاد اشتغال بود.

آذری جهرمی به من قول داد که سالیانه ۱۰۰ هزار شغل ایجاد کند

رئیس جمهور یادآور شد: آقای آذری جهرمی به من قول داد که در هر سال ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می کند، در واقع باید الان ۱۵۰ هزار شغل ایجاد کرده باشد و برای آنها زیرساخت فراهم کند.

روحانی همچنین بیان کرد: در صنعت کشور برای ایجاد اشتغال زیرساخت های متعددی لازم است از جمله مجوزهای بسیار، سرمایه به دلار و به ریال تا اشتغال ایجاد شود، در حالی که در کسب و کارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها این طور نیست و با سرمایه های اندک هم می توان کارآفرینی کرد.

وی در همین رابطه گفت: یک استارت‌آپ با سرمایه اندک کارآفرینی می‌کند و سهام آن ممکن است هر روز ترقی کند و با راحت ترین راه ممکن، اشتغال ایجاد می‌شود.

رئیس جمهور به صنعت گردشگری پرداخت و یادآور شد: ما به نشاط اجتماعی نیاز داریم و گردشگری هم یکی از بخش هایی است که با معرفی جاذبه های آن می‌توانیم اشتغال ایجاد کنیم.

روحانی خاطرنشان کرد: لازم است که استارت‌آپ‌ها در صنعت گردشگری ورود کنند و به معرفی جاذبه ها بپردازند و این صنعت را تسهیل کنند مانند آنکه نقشه ها و امکانات را دقیق به گردشگران معرفی کنند.

وی یادآور شد: ما در بسیاری از تولیدات و صنایع با جهان فاصله بسیاری داریم مانند ساخت اتومبیل، ساخت هواپیما و نظایر آن که چند سال با دنیا فاصله داریم اما در زمینه IOT و ICT این فاصله را به سرعت کم می کنیم.

رئیس جمهور تأکید کرد: هم اکنون در زمینه تکنولوژی های نوین خدماتی را به مردم ارائه می دهیم که مشابه کشورهای دیگر است و من آماری که در زمینه دولت الکترونیک داشتم نشان می دهد که هر روز رو به پیشرفت هستیم.

رئیس جمهور ادامه داد: در مورد کسب و کارهای نوین جوانان مشتاقی برای کار داریم و زمینه فعالیت خوبی هم مهیاست و دانشگاه های بسیار خوبی در این رابطه فعال هستند و باید امکانات را فراهم کنیم و به رتبه ای برسیم که در شأن ملت بزرگ ماست.

روحانی یادآور شد: در برخی از زمینه های علم و فناری قدم های خوبی برداشتیم و در رتبه ششم، هفتم و هشتم هستیم. در برخی فناوری های Hightech می توانیم در رتبه بالایی قرار بگیریم.

وی تاکید کرد: کشور ما در بسیاری از زمینه های تکنولوژی، در دموکراسی و تشکیل پارلمان و پای صندوق آراء رفتن و در آزادی‌ها و نشر روزنامه در منطقه پیشتاز بوده است همچنین در تأسیس دانشگاه‌ها و دارالفنون‌ها پیشتاز بوده و در بقیه موارد هم می توانیم پیشتاز باشیم.

رئیس جمهور تاکید کرد: امروز نه تنها در زمینه فناروی بلکه در مسائل اجتماعی پیشرفت داریم، در انتخابات هایی که برگزار می شود جزء کشورهایی هستیم که هر دو سال یکبار، یک یا دو انتخابات همزمان در کشور برگزار می کنیم.

روحانی با بیان اینکه دانشگاه های خوبی در کشور داریم گفت: دانشگاه های ما آزادی های خوبی در زمینه تولید علم و فناوری دارند و امیدواریم به یاری خدا همین پیشرفت را که در دانشگاه‌ها داریم در زمینه های دیگر هم داشته باشیم و شاهد ایرانی آباد و سرافرازتر در آینده باشیم.