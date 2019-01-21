به گزارش خبرگزاری مهر، مخاطبان تلویزیونی در آستانه برگزاری اولین جشنواره ملی «نماهنگ فجر» برترین نماهنگ را در قالب آرای مردمی انتخاب می کنند. این در حالی است که مخاطبان شبکه های مختلف تلویزیون می‌توانند به صورت ارسال پیامک، آرای خود را ثبت کنند.

در توضیح این بخش آمده است: «بخش آرای مردمی در جشنواره ملی «نماهنگ فجر» از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا علاقه مندان به موسیقی و نماهنگ، با انتخاب و رای به نماهنگ مورد نظر خود، آثار برگزیده مردمی را انتخاب می کنند. لازم به ذکر است که برای پخش این نماهنگ‌ها، هماهنگی لازم با تمام شبکه‌های سیما و سیمای مراکز انجام شده است.»

نخستین جشنواره ملی «نماهنگ فجر» ۶ بهمن ماه ۱۳۹۷ در مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار شده و به آثار برگزیده مخاطبان در بخش آرای مردمی جوایزی تعلق خواهد گرفت.