بازدید علی پروین از پشت صحنه «شش قهرمان و نصفی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیما فیلم، همزمان با تصویربرداری بخش هایی از مجموعه تلویزیونی «شش قهرمان و نصفی» به کارگردانی حسین قناعت و تهیه کنندگی پرویز امیری در تهران، علی پروین در محل لوکیشن این سریال در بیمارستان هاجر حاضر شد و از پشت صحنه آن بازدید کرد.

پروین در حاشیه بازدید از پشت صحنه این مجموعه تلویزیونی درباره اهمیت پرداختن به مساله تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی در سینما و تلویزیون بیان کرد: من عاشق سریال های ایرانی هستم، اما تا الان به یاد ندارم که چنین سریالی با این موضوع ساخته شده باشد.

این فوتبالیست پیشکسوت تصریح کرد: به نظر من ساخت این سریال و مجموعه های مشابه برای نوجوانان یک کار فرهنگی- اجتماعی و به سود جامعه است. امیدوارم تولید این قبیل سریال های تلویزیونی ادامه دار باشد.

وی تاکید کرد: متاسفانه همه درباره حمایت از کالای ایرانی شعار می دهند، اما عمل نمی شود و از فعالان این حوزه هم حمایتی صورت نمی گیرد، به همین دلیل مساعی تیم تولید «شش قهرمان و نصفی» ارزشمند بوده زیرا شعارها را به عمل تبدیل کرده است.

وی در پایان اضافه کرد: به وجود این هنرمندان که در حال تلاش برای ساخت این سریال هستند افتخار می کنیم و باید به آنها خداقوت گفت.

در این بازدید سکانسی از مجموعه «شش قهرمان و نصفی» در حال فیلمبرداری بود بازیگران اصلی این سریال از جمله اکبر عبدی، بیژن بنفشه خواه و بازیگران کودک و نوجوان آن در حال ایفای نقش بودند.

تصویربرداری سریال «شش قهرمان و نصفی» در تهران به اتمام رسیده و پس از این، تصویربرداری این سریال در شمال کشور ادامه خواهد داشت. موضوع ترغیب خانواده های ایرانی به خرید کالای تولید داخل و حمایت از کارگران ایرانی همچنین تشویق به ورزش در این مجموعه مورد توجه قرار گرفته است.

اکبر عبدی، شهرام قائدی، بیژن بنفشه خواه، بهاره رهنما، ارژنگ امیرفضلی، رویا میر علمی، نادر سلیمانی، رامین ناصر نصیر، امیر غفارمنش، حسین رفیعی، ساناز سماواتی، عباس محبوب، علیرضا درویش، حامد آهنگی و مرتضی زارع نیز از جمله بازیگران این سریال هستند.