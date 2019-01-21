حق مسکن کارگران ۱۰۰هزار تومان شد/اعمال پس از تصویب در هیأت وزیران

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه عصر امروز شورای عالی کار با «افزایش حق مسکن کارگران» موافقت شد. در این جلسه که به ریاست شاکرمی معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد، افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارکنان مشمول قانون کار به تصویب رسید.

بر اساس این گزارش، مصوبه امروز شورای عالی کار در خصوص افزایش حق مسکن کارگران، در صورتی لازم الاجرا خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد.

پیش از این، حق مسکن کارگران در سال ۹۳ از ۲۰ هزار تومان با رشد ۱۰۰ درصدی به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت که با تأخیر حدود دو ساله در هیأت دولت تصویب شد و از زمستان ۹۵ در فیش حقوقی مشمولان قانون کار اعمال شد.

گزارش: مهران کامل