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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۹:۲۹

اختصاصی مهر؛

حق مسکن کارگران ۱۰۰هزار تومان شد/اعمال پس از تصویب در هیأت وزیران

حق مسکن کارگران ۱۰۰هزار تومان شد/اعمال پس از تصویب در هیأت وزیران

با تصویب اعضای شورای عالی کار، حق مسکن کارگران با افزایش ۶۰ هزار تومانی از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰هزار تومان افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه عصر امروز شورای عالی کار با «افزایش حق مسکن کارگران» موافقت شد. در این جلسه که به ریاست شاکرمی معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد، افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارکنان مشمول قانون کار به تصویب رسید.

بر اساس این گزارش، مصوبه امروز شورای عالی کار در خصوص افزایش حق مسکن کارگران، در صورتی لازم الاجرا خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد.

پیش از این، حق مسکن کارگران در سال ۹۳ از ۲۰ هزار تومان با رشد ۱۰۰ درصدی به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت که با تأخیر حدود دو ساله در هیأت دولت تصویب شد و از زمستان ۹۵ در فیش حقوقی مشمولان قانون کار اعمال شد.

گزارش: مهران کامل

کد مطلب 4519888

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    نظرات

    • IR ۲۲:۲۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
      2 0
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      دقیقا با 100 هزارتومان کجا باید خانه گرفت، ممنون می شم بفرمایید حقوق 100 دلاری باید به حداقل 350 دلار افزایش پیدا کند تا افراد بتوانند زنده بمانند و به سلامتیشان آسیبی وارد نشود
    • میثم IR ۲۳:۱۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
      3 0
      پاسخ
      چشم نحورین یه وقت
    • IR ۲۲:۵۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      3 0
      پاسخ
      خجالت هم خوب چیزیه
    • سید کمال IR ۱۶:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
      2 0
      پاسخ
      %250 تورم را با 30% افزایش یکسان کردین

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