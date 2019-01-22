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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۳۸

پخش سرودهای انقلابی از رادیو فرهنگ

پخش سرودهای انقلابی از رادیو فرهنگ

سرودها و ترانه‌های زمان انقلاب در برنامه «سروش» از رادیو فرهنگ پخش می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «سروش» به مناسبت چهل سالگی انقلاب با دعوت از خوانندگان و صاحبان اثر سرودهای انقلابی یادآور دوران انقلاب است. این برنامه یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت ۱۲:۳۰ از رادیو فرهنگ پخش می شود.

«سروش» سه شنبه ۲ مهر میزبان بهرام حصیری خواننده موسیقی ایران خواهد بود و با وی درباره ترانه ها و سرودهای انقلابی گفتگو می کند.

ویژه برنامه «سروش» در گروه ادب و هنر به تهیه کنندگی مریم قاسمی و به مناسبت چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی تولید و پخش می شود.

رادیو فرهنگ را روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز بشنوید.

کد مطلب 4520263
آروین موذن زاده

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