چند فیلم مستند در خانه سینما اکران می شود/ میزبانی با طعم موسیقی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر چند فیلم مستند موسیقایی طی ۲ نوبت در ساختمان شماره یک خانه سینما به نمایش در می آید. این در حالی است که ناصر صفاریان مستند ساز شناخته شده کشورمان دبیری این بخش را به عهده خواهد داشت.

فیلم‌هایی چون «شش قرن و شش سال» اثر مجتبی میرتهماسب، «سمفونی ایرانی» به کارگردانی وحید موساییان، «دو کمانچه» اثر بهمن کیارستمی، «یک موسیقدان فرانسوی در دربار قاجار» اثر مهران پورمندان، «آخرین بخشی» ساخته‌ فرشاد فداییان و «بزم رزم» اثر وحید حسینی از مستندهای این حوزه هستند که در ایام جشنواره موسیقی اکران خواهد شد.

در این بخش همچنین مستندهایی از شهروز توکل، رضا بهرامی‌نژاد، مینا کشاورز، کامران حیدری، مهدی باقری، مهران زینت‌بخش، محمد احسانی، زینب تبریزی، امید هاشملو، فریده صارمی، مصطفی شیری، عطا مهراد، سیاوش جمالی، کتایون جهانگیری، محمدرضا مهیمن، منوچهر مشیری، وحید زارع‌زاده، محسن نظری و مرجان قنبری مهر نمایش داده می‌شود.

علاقه مندان می‌توانند برای تماشای فیلم‌های مستند از ۲۴ تا ۳۰ بهمن به خانه سینما در خیابان انقلاب، خیابان بهار، نرسیده به سمیه، خیابان سمنان، پلاک ٢٩، سالن سیف الله داد مراجعه کنند. ضمن اینکه ورود عموم برای دیدن فیلم‌های مستند آزاد است.