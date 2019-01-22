اجرای پروژه «شب های موسیقی شرق تا غرب» در تالار رودکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی، پروژه «شب های موسیقی شرق تا غرب» با هدف حمایت از گروه های موسیقی کلاسیک و بهبود سطح شنیداری مخاطب طی روزهای هفتم تا نهم بهمن در تالار رودکی تهران میزبان علاقه مندان است.

طبق برنامه ریزی های انجام گرفته روز یکشنبه هفتم بهمن کوارتت زهی «رسپینا» به سرپرستی آرش اسدنژاد، روز دوشنبه هشتم بهمن کوارتت زهی «شهرزاد» به سرپرستی تینا جامه گرمی و روز سه شنبه نهم بهمن گروه کر «تنال» به رهبری میلاد عمرانلو آثار خود را با اجرای قطعاتی از آهنگسازان کلاسیک و آهنگسازان ایرانی پیش روی مخاطبان قرار می دهند.

مدیریت اجرایی برگزاری این کنسرت ها به عهده رامین براتی و تهیه کننده آن علیرضا فواکهی است.