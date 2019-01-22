برگزاری نشست تخصصی روسا و معاونان پلیس مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فریدون اسماعیل پور در تشریح این خبر اظهار کرد: با استعانت از درگاه الهی، مقرر است نشست تخصصی معاونان، روسای مراکز و ادارات مستقل حوزه مرکزی و روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر استان ها در روز های چهارشنبه و پنج شنبه سوم و چهارم بهمن ماه ۹۷ در سالن فجر ستاد ناجا برگزار شود.

معاون طرح و برنامه و بودجه پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا افزود: هدف از برگزاری این نشست، ایجاد هماهنگی بین رده های صف و ستاد پلیس می باشد تا این هماهنگی باعث افزایش کارآمدی و هم گرایی در راستای مقابله با مواد مخدر شود. همچنین در این نشست تخصصی، تدابیر و سیاست های کلی سال ۹۸ به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود.