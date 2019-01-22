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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۰۴

معاون طرح و برنامه و بودجه پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا خبرداد:

برگزاری نشست تخصصی روسا و معاونان پلیس مبارزه با مواد مخدر

برگزاری نشست تخصصی روسا و معاونان پلیس مبارزه با مواد مخدر

معاون طرح و برنامه و بودجه پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از برگزاری نشست تخصصی معاونان، روسای مراکز، ادارات مستقل حوزه مرکزی و روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فریدون اسماعیل پور در تشریح این خبر اظهار کرد: با استعانت از درگاه الهی، مقرر است نشست تخصصی معاونان، روسای مراکز و ادارات مستقل حوزه مرکزی و روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر استان ها در روز های چهارشنبه و پنج شنبه سوم و چهارم بهمن ماه ۹۷ در سالن فجر ستاد ناجا برگزار شود.

معاون طرح و برنامه و بودجه پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا افزود: هدف از برگزاری این نشست، ایجاد هماهنگی بین رده های صف و ستاد پلیس می باشد تا این هماهنگی باعث افزایش کارآمدی و هم گرایی در راستای مقابله با مواد مخدر شود. همچنین در این نشست تخصصی، تدابیر و سیاست های کلی سال ۹۸ به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود.

کد مطلب 4520423

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    نظرات

    • محمد IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      دست شما درد نکنه امیدوارم بتون این نشستها تاثیری در مبارزه با مواد مخدر در کل کشور بشه که همین آلان فاجعه آلودگی مواد مخدر هست اگر من به جای شما بودم یکمی تو سطح شهر دور میزدم و ببینی چه فاجعه بزرگی در راه انوقت یک ثانیه هم صبر نمیکردید بلکه اقدام میکردید بعضی وقتها که تو سطح شهر دور میزنم اشکم در

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