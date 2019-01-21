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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۰۰

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران خبرداد:

اجرای طرح آموزش همگانی «پلیس خودت باش» در ایستگاه تئاتر شهر

اجرای طرح آموزش همگانی «پلیس خودت باش» در ایستگاه تئاتر شهر

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران از اجرای طرح آموزش همگانی با عنوان «پلیس خودت باش» در ایستگاه متروی تئاترشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با هدف توسعه و ارتقای فرهنگ سلامت اجتماعی و با تأکید بر کاهش معضلات اجتماعی مانند اعتیاد و افزایش سلامت جسمانی و آگاهی بخشی به مسافران مترو با مشارکت و همکاری معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اجرا می شود.

دراین طرح با برپایی نمایشگاه و پایگاه تخصصی هشدارهای پلیسی، در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و هم چنین افزایش مشارکت و همدلی در برقراری نظم و امنیت اجتماعی با ارائه مطالب آموزش محور در حوزه های آموزش همگانی، مشاوره تخصصی، پلیس راهور و مبارزه با مواد مخدر با حضور کارشناسان این حوزه به مسافران شهر زیرزمینی مشاوره رایگان داده می شود.

گفتنی است، کارشناسان طرح آموزش همگانی «پلیس خودت باش» در ایستگاه تئاترشهر از ۱ تا ۳ بهمن ماه ۱۳۹۷ آماده ارائه مشاوره و پاسخگوی به سوالات مسافران مترو هستند .

کد مطلب 4519775
نورا حسینی

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