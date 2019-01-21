ضرورت تبیین فرهنگ استفاده از فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، داود گرشاسبی، ظهر امروز، در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان مرند با اشاره به ایجاد چرخه معیوب در مورد اعتیاد گفت: باوری غلط در خصوص اعتیاد در جامعه شکل گرفته و موجب تولید رفتار غلط و توسعه آن شده که ما باید این چرخه معیوب را جهت حفاظت از نسل آینده اصلاح کنیم.

فرماندار ویژه مرند افزود: رفتارسازی و محیط های آلوده از جمله عوامل تمایل و حرکت به سمت اعتیاد است که در این راستا ضروری است تمام دستگاه ها با تعامل و وحدت نظر با آن مقابله کنند.

وی ادامه داد: روش های ما در حوزه های پیشگیری، آموزش و مبارزه با اعتیاد، سنتی بوده و لازم است در این مورد بروز رسانی صورت گرفته و تجدید نظر کنیم.

معاون استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به ضرورت مدیریت فضای مجازی در کشور خاطرنشان کرد: فضای مجازی ابزار دوسویه است که هم می تواند به عنوان فرصت و هم تهدید باشد.

وی با اشاره به اینکه باید با یک کار اصولی، فضای مجازی را به یک فرصت تبدیل کرد، افزود: فضای مجازی می تواند زمینه ای برای توسعه کتابخوانی در بین نسل جوان باشد و ادارات مربوط باید تلاش شان را در تحقق این امر بیشتر کنند.

فرماندار مرند فضای مجازی را یک ابزار لوکس در کشور دانست و گفت: برای اینکه این فضا را از لوکس بودن خارج کنیم لازم است نهادهای فرهنگی با افزایش روابط بین بخشی در استفاده بهتر از فضای مجازی عمل کنند.

گرشاسبی با تاکید بر ضرورت استفاده بهینه از فضای مجازی اظهار داشت: سازمان های متولی باید با تولید محتوا و تهیه خوراک در فضای مجازی با آسیب های آن برخورد کنند.

معاون استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه غرب آگاهانه از فضای مجازی جهت انحراف نیروی توسعه ما بهره می برد، یادآور شد: با توجه به اینکه توطئه های دشمن روز به روز علیه کشور ما افزایش پیدا می کند، باید تلاش خود را در حوزه پیشگیری افزایش دهیم.