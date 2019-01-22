آموزش پیشگیری از اعتیاد به ۴۷ هزار نفر در ایلام

فهد کمالوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استفاده از ظرفیت گروه های مردم نهاد برای مقابله با اعتیاد و ایجاد اشتغال برای معتادان بهبود یافته دو اولویت اصلی این شورا است.
وی افزود: در این دو حوزه در ۹ ماهه امسال در بحث آگاهی بخشی با ۱۴۶ سازمان مردم نهاد همکاری شده است، مجموع فعالیت هایی که سازمان های مردم نهاد در این حوزه داشتند آموزش ۴۷ هزار نفر توسط سمن ها برای پیشگیری از اعتیاد در استان بوده است.
وی ادامه داد: در بحث اشتغال و صیانت از افراد بهبود یافته تاکنون ۱۳۲ نفر در این ۹ ماهه امسال تسهیلات اشتغال زایی دریافت کرده اند که هم در قالب خوداشتغالی و هم در قالب اشتغال کارگاهی بوده است.
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