هنرمندان استان بوشهر نیاز به حمایت بیشتری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی قائدپوری ظهر سه‌شنبه در اولین آیین بزرگداشت روز فرهنگ و هنر بردخون در مجتمع فرهنگی هنری بردخون اظهار داشت: عشق و علاقه زیادی به بردخون داشته‌ام و بر این اساس اقدام به ساختن دو مستند در این منطقه کرده‌ام.

کارگردان و مستند ساز صدا و سیما افزود: هنرمندان بردخون در استان و کشور دارای مقام هستند و نیاز است حمایت بیشتری از هنرمندان این دیار صورت گیرد.

وی اضافه کرد: دو فیلم مستند شیبرم و مفتون بردخونی در این منطقه ساخته شد و انتظار است این فیلم های برای استفاده مردم و بویژه نسل جدید در بردخون اکران شود.

قائدپوری ابراز داشت: اکنون در روستاهای بخش بردخون حضور دارم و درزمینه قطب گوجه فرنگی کشور مشغول ساخت مستند هستم تا این منطقه به مردم معرفی شود.

لزوم ساخت سالن چندمنظوره در بردخون

استاد دانشگاه و شاعر بردخونی نیز گفت: از بزرگان خواسته های بزرگ داریم و انتظار است در اولین نشست اداری فرهنگ و ارشاد درخواست ساخت یک سالن بزرگ چندمنظوره در بردخون داده شود.

مجید عابدی افزود: هنرمند واقعی شهیدانی هستند که تا آخرین لحظه در راه پایداری و حفظ دستاوردهای کشور جانانه رزمیدند و عاقبت جان خود را فدای انقلال و نظام اسلامی کردند.

وی با بیان اینکه دشتی یعنی بردخون و روستاهای تابعه، اضافه کرد: دشتی مرکز فعالیت های علمی و حوزوی بزرگانی بوده که آغازگر فرهنگ و هنر دیار بردخون بوده اند و این نام با وجود بزرگان و هنرمندان جاودانه است.

عابدی گفت: خطاطان مجرب و ماهراما کم نام و نشان در بردخون فعالیت داشته اند و به نسخه برداری قرآن مشغول بودند که هیچ نامی از آنان نیست و انتظار است مستندی در این زمینه ساخته شود و این گنجینه ارزشمند مانگار بماند.

این استاد دانشگاه که سالروز تولدش به عنوان روز فرهنگ و هنر بردخون نامگذاری شده، ابراز داشت: معلمان آموزش دین و علم در قدیم، بینش باز و نگاه نو خاندان فولادی، جریان های فرهنگی منطقه و هنرمندان واقعی از جمله رشته موسیقی نشان از قدمت و سابقه دیرینه بردخون در فرهنگ و هنر کشور است.

غنای فرهنگی بردخون

محمد بردستانی دبیر جشنواره نیز با اشاره به غنای فرهنگی بردخون گفت: روز فرهنگ و هنر بردخون دغدغه رشد فرهنگ و ادب این دیار بوده که با همراهی و حمایت دلسوزان و هنردوستان بردخونی صورت گرفت و انتظار است مسئولان شهرستان و استان هنرمندان بردخون را ببینند تا شادی امروز که هدیه شهیدان است جاودانه شود.

احمد بردستانی از فرهنگیان پیشکسوت و قدیمی بردخون اظهار داشت: ضرورت دارد کنگره ای برای معرفی بزرگان و هنرمندان بردخون برگزار شود تا نسل جدید بزرگان خود را بشناسند.