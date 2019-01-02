ازدواج جوانان در زمان احساس نیاز، راهکاری برای حل معضلات جنسی

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جلسه از سلسله نشست های حل بحران جنسی با موضوع چگونگی حل بحران با حضور کارشناسان و فعالان این عرصه به همت کارگروه خانواده سفیر فیلم برگزار شد.

این نشست ابتدا با این پرسش که برای تأمین نیاز جوانان و نوجوانانی که دسترسی به تأمین نیاز های جنسی خود در چهارچوب مشروع ندارند چه باید کرد ایده های مختلفی از قبیل تربیت جنسی، ازدواج موقت و غیره مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

در ادامه نشست ابوالفضل اقبالی جامعه شناس و کارشناس حوزه خانواده با بیان اینکه اساسا غریزه جنسی برای تعالی و قرب به خدای متعال در انسان به ودیعه گذاشته شده است، عنوان کرد: استفاده ی درست و در چهارچوب های شرعی می تواند هدف این ودیعه الهی را محقق سازد.

اقبالی افزود: هرچند که تربیت آن بسیار مهم است اما توجه نکردن به اقتضاعاتاین غریزه در انسان منجر به عدم توجه به ارضای نیاز جنسی در چهارچوب شرعی می شود.

وی با اشاره بر اینکه امروزه ایده های مختلفی توسط صاحب نظران در این عرصه مطرح می شود، تصریح کرد: اما به نظر ایده ازدواج نیمه مستقل که همان ازدواج دائم جوانان در سنین احساس نیاز و مستقل شده نهائی بعد از استقلال اقتصادی است، قابل قبول تر واجرایی تر به نظر می رسد. هرچند که هنوز جای بحث و گفتگوی فراوان و تأمین زیرساخت های جدی در عرصه سیاست گذاری و قانون گذاری وجود دارد.