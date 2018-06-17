سند «تربیت جنسی» باید جایگزین ۲۰۳۰ شود

کبری خزعلی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از تبلیغ برای استفاده از واکسن HPV در رسانه ملی افزود: این تنها بخشی از کوه یخ گروه و افرادی است که به طور پنهانی در حال ترویج اهداف و نیات شوم خود در جامعه هستند.

وی ادامه داد: با این روند، امنیت ملی و اقتصاد ملی و سرمایه اجتماعی در خطر است. باید سوابق این افراد بررسی شود تا مشخص شود چه کسانی پشت پرده این اتفاقات هستند. موارد زیادی به صورت مخفیانه در حال انجام است از جمله بخشنامه کشوری وزارت بهداشت در خصوص آموزش مسایل جنسی در مدارس و بخشنامه آموزش و پرورش در همین رابطه.

رئیس سابق شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده تاکید کرد: مجموعه مرکز ملی کنترل ایدز با بودجه وسیع در همین راستا فعالیت می کند. این مجموعه ۶۵ نفر نیرو دارد که از این تعداد فقط ۱۵ نفر ایرانی هستند و بودجه آنها در حوزه زنان خیابانی، کودکان خیابانی و مردان خیابانی هزینه می شود. هدف گیری این بودجه نه در حوزه درمان بلکه در حوزه ادامه فعالیت فرد مبتلا و منحرف است.

خزعلی با تاکید بر ضرورت کار علمی و تخصصی و بین رشته ای در این حوزه گفت: اگر بیماری جدی است و واکسنی برای آن لازم است، ضروری است تحقیقات بین رشته ای در زمینه های ایمونولوژی، تخصص عفونی و حتی با حضور جامعه شناسان، روانشناسان و حقوقدانان انجام شود تا نظر بدهند آیا لازم است رسانه ملی در چنین فضایی برای ۸۰ میلیون شهروند از طریق یک فرد معلوم الحال که سابقه پناهندگی و ... دارد به ترویج واکسن HPV بپردازد.

وی اضافه کرد: برخی برای عدم ارائه آموزش جنسی به کودکان اظهار پشیمانی و حتی گناه می کنند این در حالی است که ما سند تربیت جنسی را در کشور داریم که از سنین پایین تر آغاز می شود و در سنین بالاتر به آموزشهای جنسی هم می پردازد. ما معتقدیم برای کودکان آموزش جنسی ضرورتی ندارد بلکه آموزشها در این حوزه باید متمرکز بر والدین و مربیان باشد تا نحوه برخورد صحیح با کودک را در حوزه جنسی بدانند. بسیاری جوامع با ما هم نظر هستند که آموزش جنسی نباید از سنین کودکی آغاز شود و در سنین نوجوانی باید متمرکز بر خویشتن بانی باشد تا در سنین ازدواج همه گونه آموزش را در برگیرد.

عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان خاطرنشان کرد: در حال حاضر به جای حمایت از سند تربیت جنسی وزیر بهداشت ما که مشغله بسیاری دارد وقت ملاقات با این فرد می دهد و از سوی برخی افراد سفارش می شود تا در رسانه ملی حاضر شود.

خزعلی گفت: بیش از ۲۰۰ پزشک از سراسر کشور اعتراض کرده اند به ترویج این واکسن و توضیح داده اند که این نشانه خطر است. این روند به جایی منجر می شود که در ذهنیت جامعه همه افراد را به صورت انسانهای فاسد ببینیم. با عنوان بهداشت باروری، سلامت جنسی و سلامت بلوغ در حال اجرای سند ۲۰۳۰ هستند و این موارد حتی در برنامه ششم توسعه هم پیش بینی شده است. این عدم صداقت از سوی مسئولان اجرایی کشور پذیرفته نیست و باید به صورت رسمی و در دستگاه قضایی کشور به این روند اعتراض شود. بهتر است صادقانه به مردم بگویند در حال اجرای برنامه توصیه شده سازمان ملل هستیم.

وی ادامه داد: شورای زنان آمادگی دارد که همه دستگاهها بیایند و برنامه درست آموزش جنسی به گروههای سنی مختلف تنظیم شود تا مجبور نباشیم یک برنامه غیر بومی را اجرا کنیم.