صدور کیفرخواست در مورد یک مقام دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر؛ دادستان تهران ضمن تسلیت ایام عزاداری حضرت زهرا (س)، به بیان نکاتی پیرامون دشمنی‌های آمریکا با کشورمان پرداخت و جنگ اقتصادی و اقدام ترامپ برای برپایی کنفرانس ضد ایرانی ورشو را از جمله مصادیقی دانست که دشمنی آمریکا با نظام جمهوری اسلامی ایران را علنی‌تر نموده است.

لزوم هوشیاری مسئولان در مقابل دشمن

وی با اشاره به برنامه‌ریزی دشمن برای پیشبرد اهداف خود و دور کردن مردم از صحنه انقلاب اسلامی، بر لزوم هوشیاری مسؤولان تاکید کرد و گفت: در چهلمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی باید به مردمی که می‌خواهند جشن ۲۲ بهمن را برپا کنند، امید داد و نقشه‌ها و برنامه‌ریزی‌های دشمن را خنثی نمود.

جعفری دولت آبادی این تصور دشمن که می‌تواند بین مردم و نظام گسست ایجاد کند را مصداق آیه‌ شریفه یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُون دانست و وعده الهی مبنی بر این‌که پیروزی در گروی یاری کردن دین خدا و مقاومت است را یاد آور شد.

دادستان تهران عمل به این دو شرط را طبق وعده خداوند، ضامن پیروزی حتمی دانست و تصریح کرد: آرمان‌های انقلاب اسلامی با ایثار مردم تحقق یافته و دشمنانش به دلیل شکست‌های پی در پی هر روز زخمی شده‌اند و فشارهای بیشتری وارد می‌کنند.

بالارفتن ادراک مردم نسبت به فساد

جعفری دولت آبادی با اشاره به اقدامات شش ماهه اخیر دادستانی تهران در مبارزه با فساد پس از اخذ استجازه از مقام معظم رهبری، تشکیل شعب ویژه را به مثابه تحقق عملیاتی شدن برخی اقدامات با تکیه بر همت و اراده، عنوان کرد و بیان داشت: مبارزه با فساد در سال‌های گذشته به نحوی وجود داشته و دستگاه قضایی نیز به وظایفش در این زمینه عمل ‌کرده است ولی به این لحاظ که اخبار فساد برجسته شده، ادراک مردم نسبت به فساد افزایش یافته و مردم نسبت به شیوع فساد ابراز نگرانی می‌کنند.

جعفری دولت آبادی با اشاره به شدت یافتن مبارزه با فساد طی سال‌های اخیر، اظهار کرد: مبارزه با فساد اقتصادی به شدت ادامه دارد، اقدامات دستگاه قضایی با اخذ استجازه وارد مرحله جدیدی شده است.

وی با طرح پرسش پیرامون چگونگی بالا رفتن ادراک فساد، تصریح کرد: باید بررسی شود که آیا این موضوع ناشی از اصل فساد است یا این‌که انتشار اخبار، گفته‌ها و عملکردها به‌گونه‌ای است که تصور می‌شود کشور را فساد گرفته و مردم این موضوع را به حوزه‌های مختلف تسری می‌دهند.

رسانه‌ها پنداشت‌های مردم را به ادراک فساد هدایت می‌کنند

دادستان تهران اظهار داشت: مطابق ارزیابی‌ها، مسؤولان و نهادهای پاکدست در کشور وجود دارد ولی تصورات و پنداشت‌های مردم تغییر کرده و یکی از دلایل آن، انتشار اخبار متعدد مربوط به فساد است که دائما منتشر می‌شود و نگرش مردم را این گونه هدایت می‌کند که فساد همه جا را فرا گرفته؛ در حالی که مبارزه با فساد شدت بیشتری پیدا کرده است.

وی با اشاره به مفاد پژوهش ارائه شده در جلسه اخیر شورای اجتماعی کشور پیرامون میزان رضایت‌مندی مردم از خود و جامعه، خاطرنشان کرد: مطابق این پژوهش، افراد در زندگی فردی از وضع خود رضایت دارند، ولی وقتی از آن‌ها در مورد امید به آینده سئوال شده بود، پاسخ‌ها متفاوت بود؛ برخی از آن‌ها نسبت به آینده اظهار ناامیدی کرده بودند و نسبت به برخی طبقات اجتماعی، نظرات منفی وجود دارد.

دادستان تهران اظهار داشت: مطابق این تحقیق، پنداشت‌های شخصی افراد خوب و مناسب است ولی پنداشت‌های اجتماعی آن‌ها تغییر کرده و وقتی این نگاه را به مسؤولین، وضع اجتماعی، آینده کشور، امید به زندگی، پیشرفت در زندگی، پس‌انداز مالی، وضع معیشتی و اعتماد به برخی مسؤولین و نهادها تسری می‌دهند، ابراز نگرانی می‌نمایند و از عملکرد برخی مسؤولان رضایت ندارند.

وظیفه رسانه‌ها انعکاس صحیح اخبار است

وی وظیفه رسانه‌ها در تغییر پنداشت‌های اجتماعی منفی و امیدوار نمودن مردم نسبت به آینده کشور را، مدیریت صحیح در انعکاس اخبار، انتشار آن به نحو مطلوب و جهت‌دهی فکری دانست و تصریح کرد: نظام اسلامی برای حاکمیت اسلام، مشارکت مردم، استقرار عدل، قسط و استفاده از مسؤولان پاکدست بنا شده است.

جعفری دولت آبادی نتایج پژوهش دیگری در این زمینه مبنی بر را مورد اشاره قرار داد و افزود: ۵۰ درصد از جامعه آماری پژوهش در رابطه با ادراک فساد ابراز نگرانی کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: به تحلیل جامعه شناسان، تصور ادراک فساد در حوزه‌های اعتماد، سرمایه‌گذاری نسبت به آینده، پیشرفت، وضع آینده کشور، اعتماد به مسؤولین و نظایر آن یکی نیست و پاسخ افراد جامعه به این قبیل سئوالات مشابه نبوده است.

دادستان تهران با تاکید بر این‌که رسانه‌ها می‌توانند در رابطه با مدیریت سلامت اجتماعی نقش موثری ایفا کنند، خاطرنشان کرد: وقتی مدام در رسانه‌ها، صدا و سیما و از قول مسؤولان مسائل مرتبط با فساد بزرگ‌نمایی شده و به این تصور که آینده‌ای وجود ندارد و همه جا را فساد گرفته، دامن زده می‌شود، نگرش مردم به یک باور تبدیل شده و این تغییر باور به سختی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به لزوم بررسی علت عدم تغییر نگرش مردم در رابطه با ادراک فساد با وجود تشدید اقدامات مبارزه‌ای، ملزومات شیوه مبارزه جدید را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: قانون آیین دادرسی کیفری با اتخاذ شیوه‌های کند در رعایت مواعد از احضار تا فرجام‌خواهی، برای برخورد با فساد از سرعت کافی برخوردار نیست.

جعفری دولت آبادی با اشاره به آشنایی مفسدان اقتصادی با راه‌ها و درگاه‌های نفوذ در سامانه‌ها و دارا بودن رانت اطلاعاتی در این زمینه، یادآور شد: متهمان اقتصادی در مدتی که سامانه ثبت سفارش کالا به دلایلی باز بود، صدها خودرو وارد کردند و پیش از گران شدن ارز، از طریق سامانه ثبت سفارش، ارزهای دولتی را اخذ و بدون وارد کردن کالا به قیمت آزاد فروختند.

دادستان تهران گفت: مشکل دیگر این بود که پیش از این، قانون اجازه انتشار تصاویر و اسامی مفسدان اقتصادی را قبل از قطعیت احکام نمی‌داد و مجمع تشخیص مصلحت مصوبه مجلس در این زمینه را خلاف بیّن شرع عنوان کرده بود.

وی به نقش وکلا در پرونده‌های فساد پرداخت و افزود داد: مساعدت وکلا به متهمان اقتصادی، در جهت ارائه راهکارهایی برای دور زدن قانون است.

جعفری دولت آبادی در بیان نکته چهارم گفت: پیش از استجازه، احکام به سرعت قطعی نمی‌شد و تا رسیدن به مرحله نهایی و اجرای حکم، زمان زیادی طول می‌کشید.

سرعت، دقت، قاطعیت و شفافیت؛ شاخص‌های مبارزه با فساد

دادستان تهران افزود: قوه قضاییه پس از شناسایی این مشکلات، به دنبال راهکاری جهت کاهش مواعد رسیدگی بود که منجر به اخذ اذن از مقام معظم رهبری شد و با این هدف که مفسدین و اخلال‌گران اقتصادی پیام قوه قضاییه مبنی بر تشدید مبارزه با فساد را دریافت کنند، راهکارهای میانی انتخاب گردید.

وی با اشاره به تغییر ساختار مبارزه با فساد، تعیین شعب ویژه و انتخاب قضات با تجربه برای این شعبه‌ها، اظهار کرد: با توجه به استجازه، سرعت، دقت، قاطعیت و شفافیت از حیث انجام محاکمه علنی و انتشار اسامی محکومان مورد توجه و تاکید قرار گرفت و بر این اساس، برخی روندهای شکلی حذف شد و رسیدگی‌های قضایی سرعت یافت.

جعفری دولت آبادی اعلام اسامی مفسدان را بازدارنده توصیف کرد و گفت: اتفاقاتی که اخیرا در مسیر مبارزه با فساد رخ داده مهم است ولی کمتر در رسانه‌ها به آن‌ پرداخته می‌شود و در مقابل، وقوع فساد پررنگ جلوه داده می‌شود.

برخورد جدی دستگاه قضایی برای مفسدین ملموس‌تر شده است

دادستان تهران خاطرنشان کرد: اقدامات دستگاه قضایی موجب شده که امروز مفسدین برخورد جدی را ملموس‌تر احساس کنند.

وی با بیان این‌که مطابق رصد رسانه‌ها، امید در مردم آن‌گونه که باید بازنگشته است، افزود: اگر رسانه‌ها از مبارزه قوه قضاییه با فساد حمایت کنند و این اقدامات از جهت رسانه‌ای تقویت شود، اعتماد مردم به نظام بیشتر و امیدوارتر می‌شوند.

چرخه باطل در مبارزه با فساد

جعفری دولت آبادی با اشاره به وجود یک چرخه باطل در مبارزه با فساد که ناشی از باز بودن منافذ فساد است، افزود: وقتی نسبت به این امر در دستگاه‌های اجرایی گلایه می‌کنیم، برخی ابراز ناراحتی می‌نمایند؛ در حالی که به کسی که مالیات پرداخت نکرده، رفع تعهدات ارزی را مورد توجه قرار نمی‌دهد، کالا وارد نمی‌کند و ارز را می‌فروشد، نباید ارز تخصیص یابد یا تسهیلات کلان دریافت نماید.

ضرورت مطالبه‌گری در مبارزه با فساد

دادستان تهران با تاکید بر این که رسانه‌ها باید در رابطه با مبارزه با فساد مطالبه‌گری نمایند، گفت: دستگاه‌ها باید منافذ فساد را ببندند تا از وقوع فساد پیشگیری شود.

وی با تقدیر از اقدام اخیر بانک مرکزی در رابطه با راه اندازی سامانه رفع تعهدات ارزی، تصریح کرد: حداقل ده میلیارد دلار ارزهای دریافتی در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ مسترد نشده است. البته دولت باید زودتر از این سامانه فوق را راه اندازی می‌کرد؛ ولی اکنون نیز با توجه به نقشی که این سامانه می‌تواند در مبارزه با فساد داشته باشد، دادستانی تهران از آن حمایت می‌کند.

جعفری دولت آبادی از رسانه‌ها خواست که در خصوص منافذ فساد اطلاع‌رسانی کنند و هشدار دهنده باشند؛ و در ذکر مثال اظهار داشت: رسانه‌ها باید نسبت به افتتاح حساب غیرمستقیم برای مجرمان اقتصادی یا پول‌شویی حساس باشند و به عنوان هشدار در خصوص منافذ فساد، خواستار توقف این قبیل اقدامات شوند.

دادستان تهران به نمونه دیگری از این تخلفات، به یک پرونده کلان اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: چرا در حساب بانکی متهمی که ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته و کارخانه ماشین‌سازی تبریز را خریداری کرده است، یکباره میلیاردها تومان وارد می‌شود ولی مسؤولان بانکی آن را به پلیس و دادستانی گزارش نکردند.

رسانه‌ها نقش هشدار دهنده داشته باشند

وی با تاکید بر این‌که مطبوعات باید در حوزه مبارزه با فساد به قوه قضاییه کمک کنند، خاطرنشان کرد: اگر قوه قضاییه به تنهایی در رابطه با باز بودن منافذ فساد هشدار دهد، ممکن است برخی دستگاه‌ها این هشدار را از موضع مخالفت با دولت تصور کنند؛ در حالی که رسانه‌ها در حوزه‌هایی از قبیل اعطای تسهیلات کلان و بدون ضابطه، عدم پیگیری معوقات بانکی، پول‌شویی، ضمانت‌نامه‌های جعلی و سوء استفاده از حساب‌های بانکی می‌توانند نقش هشدار دهنده ایفا کنند.

جعفری دولت آبادی با بیان این‌که بانک‌ها برای جذب سرمایه به سرمنشا وجوه توجه نمی‌کنند، افزود: در نتیجه این بی‌توجهی، یک فرد می‌تواند میلیاردها تومان را در حساب بانکی فرد یا دیگران گردش دهد، مالیات ندهد، ارز بگیرد، کلاه‌برداری کند، اموال مردم و بیت‌المال را به غارت ببرد و کسی هم به این موضوع پی نبرد تا این‌که با ارسال گزارشی یا اعلام شاکی خصوصی، قوه قضاییه به ماجرا ورود کند.

دادستان تهران با اشاره به نوعی پراکندگی در عملکرد سامانه‌ها، افزود: سامانه‌های رجیستری، رفع تعهدات ارزی، دارو، ثبت سفارش انبارها و سایر سامانه‌ها تشکیل شده، اما مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد.

وی با بیان این‌که دولت سه و نیم میلیارد دلار ارز برای واردات دارو به شرکت‌های دارویی تخصیص داده است، گفت: مشخص نیست این ارزها چگونه هزینه شده و کسی در این زمینه اطلاع‌رسانی نمی‌کند.

جعفری دولت آبادی توجه دستگاه‌های دولتی را به انجام وظایف و اعمال نظارت معطوف کرد و با اشاره به تشکیل بیست پرونده قضایی در رابطه با پیش‌فروش خودرو با مطالبات پنج هزار میلیارد تومانی شکات و عدم پاسخگویی دستگاه‌های متولی در این زمینه، افزود: در مورد شرکت‌های لیزینگی، بانک مرکزی؛ و در رابطه با شرکت‌های پیش‌فروش خودرو، وزارت صمت باید نظارت را لحاظ کنند و مطبوعات در این زمینه مطالبه‌گری نمایند.

وی از مدیران رسانه‌ها خواست از دستگاه‌های اجرایی بخواهند به سمت مطالبه مبارزه با فساد حرکت کرده و پیشگیری را مقدم بر مقابله بدانند.

پیشگیری گسترده و مقابله محدود شود

جعفری دولت آبادی با تاکید بر این که باید پیشگیری گسترده و مقابله محدود شود، در ارائه آمار پرونده‌های اخیر اقتصادی در حوزه اخلال در نظام ارزی و تلفن همراه گفت: در طول این شش ماه مجموع افراد بازداشتی در پرونده‌های اقتصادی ۱۶۰ نفر است، ۶۷۰ نفر ممنوع الخروج شده‌اند ۱۳۳ فقره کیفرخواست صادر شده و به موجب این کیفرخواست‌ها ۱۹۰ نفر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که از این تعداد، حکم محکومیت ۵۴ نفر در حال اجرا بوده و پرونده‌های زیادی در شعب ویژه در نوبت محاکمه است.

دادستان تهران در رابطه با مسئله گران‌فروشی و ارتباط آن با دستگاه قضایی، بین گرانی و گران‌فروشی قائل به تفکیک شد و اظهار داشت: گرانی امری اقتصادی است که بیشتر در حوزه اقدامات دولت قابل بررسی می‌باشد؛ ولی گران‌فروشی بیشتر مرتبط با حقوق عمومی و اصناف است.

تشکیل کمیته مقابله با گران‌فروشی در دادستانی تهران

وی با اشاره به تشکیل کمیته مقابله با گران‌فروشی در دادستانی تهران که نخستین جلسه آن چهارشنبه هفته جاری برگزار می‌شود، این اقدام را راهی برای کمک به دولت عنوان نمود و از رسانه‌ها خواست در این زمینه به دستگاه قضایی کمک کرده و گران‌فروشی‌ها را به دادستانی گزارش نمایند.

جعفری دولت آبادی گفت: با تشکیل این کمیته، منشاهای گران‌فروشی شناخته خواهد شد و اگر دولت در این زمینه همکاری نکند، باید به مردم پاسخگو باشد؛ چرا که قوه قضاییه مسؤول مبارزه با گران‌فروشی نیست به لحاظ شرایط جنگ اقتصادی، به این موضوع ورود کرده است و در نظر دارد به رفع برخی مشکلات در حوزه گران‌فروشی کمک نماید.

رسانه‌ها به مردم نشانی غلط ندهند

دادستان تهران با تاکید بر این که مطبوعات نباید مسایل اصلی کشور را اشتباه بگیرند، و از انتشار اخبار خلاف واقع و شایعات مانند عدم حضور سعید مرتضوی در زندان گلایه کرد.

وی با اشاره به انتشار گزارشی با عنوان «فساد در لواسانات» در یکی از رسانه‌ها گفت: این قبیل اخبار باعث ناامیدی مردم می‌شود؛ لذا این‌گونه نباشد که به جای مطالبه‌گری نسبت به مبارزه با فساد، به مردم نشانی غلط بدهید.

جعفری دولت آبادی تاکید کرد: رسانه‌ها در عین حال که اخبار صحیح را منتشر می‌کنند، نباید مردم را به آینده ناامید کنند؛ کارآمدی نظام اسلامی را که بقای آن حاصل خون هزاران شهید است زیر سئوال ببرند و اعتماد مردم به مسؤولین را سلب نمایند.

دادستان تهران با اشاره به این‌که دشمن بر این سه نکته سرمایه‌گذاری کرده است، افزود: ادعاهای بی‌اساس از قبیل فروپاشی جمهوری اسلامی، حرف دشمنان است و تلاش می‌کنند همه روزنه‌های امید مردم را مسدود کنند لذا رسانه‌ها نباید به گونه‌ای قلم فرسایی کنند که این حرف دشمن تکرار و دل مردم خالی شود.

وی با تاکید بر این‌که خروجی مطالب مطبوعات باید حاوی امید به آینده، اعتماد به مسؤولین و کارآمدی نظام اسلامی باشد، افزود: روزنامه‌ها نباید با هدف جذابیت و فروش بیشتر، به برخی شایعات دامن بزنند بلکه مکلف هستند روح اعتماد و امید به آینده را در میان مردم زنده نگه دارند.

صدور کیفرخواست در مورد یک مقام دولتی

جعفری دولت آبادی به بیان نکاتی در رابطه با موضوع حصر پرداخت و گفت: در خصوص حصر اخباری در رسانه‌ها منتشر می گردد که صحت آن باید توسط دبیرخانه شورای امنیت ملی تایید شود.

دادستان تهران با اشاره به اظهارات یک مقام دولتی مبنی بر این‌که «از حصر پوسته‌ای باقی نمانده است»، از مسؤولان خواست که متناسب با جایگاه و مسؤولیت خود اظهار نظر کنند.

وی با بیان این‌که حصر باقی است و پوسته آن نیز نشکسته است، اظهار کرد: هر زمان این پوسته شکست، از سوی مراجع ذیربط اعلام خواهد شد و مطبوعات اخبار حوزه حصر را صرفاً پس از تایید دبیر­خانه شورای امنیت ملی کشور منتشر نمایند. دادستان تهران اعلام کرد در مورد گوینده این مطلب کیفرخواست صادره و پرونده به دادگاه ارسال شده است.

جعفری دولت آبادی علت عدم بیان برخی مطالب را ناشی از ضرورت حفظ آرامش جامعه اعلام کرد و تاکید نمود: ضرورت دارد مطبوعات اخباری که صحت ندارد منتشر نکنند.

دادستان تهران با تاکید بر وظایف قانونی مطبوعات در انتشار اخبار صحیح، پیرامون درج مصاحبه­ای در یکی از روزنامه‌ها که مصاحبه شونده ادعای فروپاشی نظام را مطرح کرده بود گفت: این حرف از سوی دشمنان از جمله وزیر خارجه آمریکا هم طرح می‌شود و تکرار این موضوع از زبان فردی ایرانی در یک روزنامه داخلی، این سوال را مطرح می­­سازد که چه تفاوتی است میان رسانه داخلی و دشمن که هر دو فروپاشی نظام را مطرح می­کنند.

وی افزود: ممکن است فردی به موضوعی اعتقاد داشته باشد، ولی این‌که رسانه‌ها اعتقاد این فرد را منتشر نمایند، تعجب برانگیز است.

جعفری دولت آبادی با تاکید بر این ‌که نظام اسلامی سقوط نخواهد کرد، از برخی افراد که بلندگوی تبلیغاتی برخی و جریان‌های خاص می‌شوند خواست که از فضاسازی منفی خودداری کنند و به پیشبرد اهداف انقلاب کمک نمایند.

لزوم همکاری رسانه‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی و حقوق عامه

دادستان تهران از رسانه‌ها خواست در حوزه آسیب‌های اجتماعی که روند آن نسبت به پیش بهتر شده است و همچنین احقاق حقوق عامه، همکاری نمایند.

جعفری دولت آبادی با اشاره به ششصد بازدید میدانی معاونان دادستان تهران ظرف سال جاری از رستوران‌ها، داروخانه‌ها، مراکز ارایه خدمات و برخی مناطق شهری در راستای حفظ حقوق عامه، از رسانه‌ها خواست که این قبیل موضوعات را به جامعه انعکاس دهند.