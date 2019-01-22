به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جهانشاهلو در ارتباط با موضوع سگ گردانی در سطح شهر از نیروی انتظامی خواست به‌محض مشاهده افرادی که اقدام به آوردن سگ در سطح شهر، معابر عمومی و پارک‌ها به‌عنوان تفریح یا خودنمایی می‌کنند متذکر شوند تا نسبت به انتقال حیوان اقدام کنند.

وی در این نامه اعلام کرده است؛ که با توجه به اتفاقات اخیر صورت گرفته و بازتاب آن در رسانه‌های کشوری و مطالبه به‌حق مردم در برخورد با افرادی که مبادرت به سگ گردانی می‌کنند و نظر به اینکه آوردن سگ در خیابان و ترسی که بین اطفال و افراد ایجاد می‌کند و با توجه به اینکه موضوع منطبق با مواد ۶۱۸، ۶۱۹ و ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی است از حیث وظیفه پیشگیری از وقوع جرم تعرض به افراد، ایجاد ترس، جرح و تهدید علیه بهداشت عمومی به همه کلانتری‌ها و یگان‌های تخصصی ابلاغ می‌شود، به‌محض مشاهده افرادی که مبادرت به سگ گردانی در سطح شهر، پیاده‌روها و پارک‌ها به‌عنوان تفریح یا خودنمایی می‌کنند متذکر شوند تا نسبت به انتقال حیوان اقدام و در صورت عدم اجرای دستور قضایی، جلب و تحت‌الحفظ به دادسرا اعزام شوند.



دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس ضمن تائید ابلاغ این نامه گفت: سگ‌ها تحویل مراکز نگهداری حیوانات شود و مأمورین شهرداری هم موظف به همکاری در اجرای دستور قضایی هستند.