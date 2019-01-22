کواکبیان:ایران اقدام علیه خودش رابرنمی تابد/مقابله به مثل می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان در جلسه عصر امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی اظهارداشت: مسئولان کشور لهستان درباره اجلاس ورشو دودوزه بازی می کنند و به ما یک چیز می گویند و به اروپایی ها چیز دیگری می گویند.

وی تأکید کرد: مسئولان کشور لهستان باید بدانند که جمهوری اسلامی هر گونه اقدام علیه خودش را برنمی تابد و مقابله به مثل می کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره بازداشت مرضیه هاشمی تصریح کرد: مقامات آمریکا بدانند که نحوه برخوردشان با ادعاهای حقوق بشری آنان منافات دارد و سازگار نیست.

کواکبیان در ادامه جلسه بیان کرد: متاسفانه قیمت کاغذ مطبوعات به شدت افزایش یافته و اهالی رسانه مشکل دارند و دولت باید به فکر باشد.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: همچنین در مورد تولیدات دامی و قیمت گوشت هم مشکلات زیادی وجود دارد و دولت باید تدبیری بیندیشد و نظارت های لازم را بر این مسئله کند.