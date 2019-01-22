خبر بد برای هواداران استقلال/ هافبک عراقی به شدت مصدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین مسابقه مرحله یک هشتم نهایی جام ملت های آسیا امروز سه شنبه تیم عراق به مصاف قطر رفت.

در دقیقه ۳۰ این مسابقه طارق همام هافبک تیم ملی عراق به یکباره آسیب دید تا کادر فنی این تیم دست به تعویض این بازیکن بزند.

مصدومیت طارق بدون برخورد با بازیکن خاصی رخ داد و به نظر می رسید که رباط صلیبی این بازیکن پاره شده است.

طارق بعد از مصدومیت تا حضور بازیکن جایگزین حدود یک دقیقه در زمین باقی ماند و لنگ لنگان به کارش ادامه داد اما دوباره روی زمین افتاد و گریه های او تماشاگران این مسابقه را تحت تاثیر قرار داد.

باید منتظر ماند و دید بعد از بررسی های پزشکی میزان مصدومیت و دوری طارق همام از میادین چقدر است.