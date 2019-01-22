به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، امروز بورس تهران تحت تاثیر غلبه تقاضا بر عرضه توانست با سبزپوشی به کار خود پایان دهد. با توجه به اینکه مسیر انتشار گزارش های ۹ ماهه شرکت ها، این روزها بیش از روزهای قبل پرتردد است، انتظار می رود نگاه سهامداران به نتایج این گزارش ها بیش از قبل معطوف باشد. با این وجود مکانیسم خرید و فروش سهام طی معاملات دو روز اخیر، نشان از آن دارد که رگه هایی از هیجان همچنان در رفتار بورس بازان دیده می شود.

نماگر اصلی بورس تهران در روز سه شنبه با رشد بیش از ۸۰۰ واحدی به کار خود پایان داد تا بار دیگر کانال ۱۶۲هزار واحد را بازپس بگیرد. لیدر محوری نمادهای بانکی، خودرویی، بانکی و سیمانی باعث شد تا با پیشتازی نمادهای کوچکتر بورسی، شاخص هم وزن درصد رشد روزانه بیشتری را به ثبت برساند. بر همین اساس این شاخص امروز حدود یک درصد ارتقا یافت تا تنها یک قدم تا کانال ۲۹ هزار واحد فاصله داشته باشد.

روند حجم و ارزش معاملات امروز تالار شیشه ای در دو جهت معکوس بود، به نحوی که ارزش معاملات با افت چهار درصدی نسبت به روز کاری گذشته ۵۴۴میلیارد تومان ثبت شد و حجم معاملات با رشد سه درصدی نسبت به روز قبل ۲ میلیارد و ۱۷۱ میلیون سهم ثبت شد.

زمزمه های پیرامون تغییر در افزایش سرمایه بانک تجارت، علی رغم انتشار گزارش رسمی باعث شد این سهم با هجوم تقاضا از سوی سهامداران همراه شود، همچنین انتشار خبر رسمی واگذاری آلومینیوم المهدی به شرکت مپنا و انتشار گزارش افزایش سرمایه ۵۰ درصدی این شرکت نیز باعث شد تا «مپنا» با رشد قیمتی قابل توجهی همراه شود. بر همین اساس «رمپنا» امروز بیشترین اثر را بر رشد شاخص کل به جای گذاشت و بعد از آن بانک تجارت در رده دوم قرار گرفت. رشد نمادهای بانکی تنها به «وتجارت» محدود نشد و دو بانک ملت و صادرات نیز تقاضای بالایی به ثبت رساندند.

امروز بار دیگر شاهد گردش زمین معاملات به سمت بازیگران حقیقی بودیم. مالکیت روزانه بورس تهران در حالی به ارزش ۲۸ میلیارد تومان رسید که حاصل دست به دست شدن سهام از سوی بازیگران حقوقی به حقیقی بود. همانطور که انتظار می رفت عمده خرید حقیقی ها در نمادهای بانکی صورت گرفت و فلزات اساسی و فنی و مهندسی در رده های بعدی بالاترین تقاضا قرار گرفتند. از حیث نمادهای پرمعامله «وتجارت» بیشترین خرید را داشت و "فروس" نیز تقاضای بالایی را از سوی بازیگران خرد به خود دید. در آن سو حقوقی ها بیشترین حمایت را از نمادهای بانکی داشتند و در ساعات پایانی معاملات اقدام به جمع آوری صفوف بانک ملت کردند.

همانند بسیاری از روزهای گذشته دو گروه بانکی و خودرو برترین گروه های بورسی شناخته شدند. ارزش معاملات روزانه بانک ها امروز به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان رسید و بعد از آن خودرویی ها ۶۷ میلیارد تومان ارزش معامله به ثبت رساندند.

با وجود تمامی رخدادهای معاملاتی امروز، سهامداران توجه ویژه ای به خبرهای بین المللی نیز داشتند. چین امروز گزارشی در خصوص شرایط اقتصادی این کشور منتشر کرد. شب گذشته، این قدرت بزرگ اقتصادی، ضعیف ترین رشد سالانه اقتصاد خود را از سال ۱۹۹۰ میلادی منتشر کرد. از سوی دیگر خبرهای رسیده از نشست سالانه صندوق بین المللی پول در داووس نیز بر روند بازارهای جهانی اثرگذار بود. بر اساس خبرهای منتشر شده، شرکت کنندگان در این نشست اعلام کرده اند، سرعت رشد اقتصاد جهانی پس از دو سال کاهش یافته و به تبع آن ریسک های اقتصادی در دنیا افزایش یافته است.