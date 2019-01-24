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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۵۱

ثبت نام تا ۲۰ بهمن؛

مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم امریه سربازی می‌گیرد

مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم امریه سربازی می‌گیرد

مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم از بین دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی امریه سربازی تا ۲۰ بهمن ۹۷ ثبت نام می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم اعلام کرد: این مرکز بر اساس مجوزهای اخذ شده قصد دارد به منظور تکمیل سهمیه نیروی امریه خود از بین دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی امریه سربازی که دارای شرایط تحت عنوان امریه خدمت سربازی در مراکز تابع استان ها و تهران در رشته های مورد نیاز باشند، دعوت به همکاری می کند.

متقاضیان در صورت تمایل به گذراندن خدمت سربازی تحت عنوان سرباز امریه باید شرایط زیر را دارا باشند:

خانواده ایثارگران (فرزند یا برادر شهدا، جاویدالاثرها، جانبازان، آزادگان، و فرزند رزمندگان با حداقل ۶ ماه سابقه جبهه)

ایتام

افراد متاهل

افراد معاف از رزم

افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی

نخبگان، استعدادهای برتر، حافظان قرآن و قاریان برتر

دارای حداقل ۶ ماه سابقه بسیجی فعال

اعزامی اردیبهشت ماه ۹۸

دارای شرایط ذکر شده در سامانه فراخوان (قسمت مهارتهای مورد نیاز)

آن دسته از مشمولان که دارای شرایط فوق هستند و تمایل دارند به عنوان امریه در این مرکز خدمت مقدس سربازی خود را سپری کنند، می توانند تا ۲۰ بهمن ۹۷ با مراجعه به لینک http://req.mjazb.ir/ نسبت به ثبت درخواست و ارسال مدارک مورد نیاز اقدام کنند.

کد مطلب 4521982
زهرا سیفی

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