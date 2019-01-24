به گزارش خبرنگار مهر، مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم اعلام کرد: این مرکز بر اساس مجوزهای اخذ شده قصد دارد به منظور تکمیل سهمیه نیروی امریه خود از بین دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی امریه سربازی که دارای شرایط تحت عنوان امریه خدمت سربازی در مراکز تابع استان ها و تهران در رشته های مورد نیاز باشند، دعوت به همکاری می کند.

متقاضیان در صورت تمایل به گذراندن خدمت سربازی تحت عنوان سرباز امریه باید شرایط زیر را دارا باشند:

خانواده ایثارگران (فرزند یا برادر شهدا، جاویدالاثرها، جانبازان، آزادگان، و فرزند رزمندگان با حداقل ۶ ماه سابقه جبهه)

ایتام

افراد متاهل

افراد معاف از رزم

افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی

نخبگان، استعدادهای برتر، حافظان قرآن و قاریان برتر

دارای حداقل ۶ ماه سابقه بسیجی فعال

اعزامی اردیبهشت ماه ۹۸

دارای شرایط ذکر شده در سامانه فراخوان (قسمت مهارتهای مورد نیاز)

آن دسته از مشمولان که دارای شرایط فوق هستند و تمایل دارند به عنوان امریه در این مرکز خدمت مقدس سربازی خود را سپری کنند، می توانند تا ۲۰ بهمن ۹۷ با مراجعه به لینک http://req.mjazb.ir/ نسبت به ثبت درخواست و ارسال مدارک مورد نیاز اقدام کنند.