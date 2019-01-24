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کد مطلب 4522496
پیمان نعیمی
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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۴۶

اولین پیغام مرضیه هاشمی پس از آزادی

اولین پیغام مرضیه هاشمی پس از آزادی

خانم مرضیه هاشمی گزارشگر شبکه پرس تی وی که یازده روز بدون هیچ اتهامی در زندان و تحت شکنجه بود، امروز آزاد شد.

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    نظرات

    • جرج IR ۱۶:۱۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      مرضیه رو خدا آزادکرد! چطور بود؟

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