دریافت 4 MB کد مطلب 4522496 پیمان نعیمی https://mehrnews.com/xNsBR ۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۴۶ کد مطلب 4522496 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۴۶ اولین پیغام مرضیه هاشمی پس از آزادی خانم مرضیه هاشمی گزارشگر شبکه پرس تی وی که یازده روز بدون هیچ اتهامی در زندان و تحت شکنجه بود، امروز آزاد شد. کپی شد مطالب مرتبط «مرضیه هاشمی» بر اساس قوانین من درآوردی بازداشت شد/ وزارت خارجه از آمریکا شکایت کند پرس تی وی از آزادی خبرنگار خود در آمریکا خبر داد مسئله «مرضیه هاشمی» فراجناحی دیده شود/ منع فرزندان از دیدار مادر برچسبها پرس تی وی مرضیه هاشمی ایالات متحده امریکا
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