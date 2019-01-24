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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۲۱

نوروزی در گفتگو با مهر:

«مرضیه هاشمی» بر اساس قوانین من درآوردی آمریکا بازداشت شد

«مرضیه هاشمی» بر اساس قوانین من درآوردی آمریکا بازداشت شد

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: خبرنگار پرس تی وی بر اساس قوانین من درآوردی آمریکا بازداشت شد.

حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به بازداشت خبرنگار پرس تی وی در کشور آمریکا، اظهار داشت: این اقدام برخلاف حقوق بین الملل و جمهوری اسلامی ایران است و مقامات آمریکا باید پاسخ دهند که بر اساس کدام قانون فردی را که متهم نیست و شاکی هم ندارد، صرفا بر اساس قوانین من درآوردی خود بازداشت کرده‌اند.

وی ادامه داد: بازداشت مرضیه هاشمی نشان دهنده خباثت و کینه مقامات آمریکا علیه یک زن مسلمان و مومن است و یکی از دلایل بارز بازداشت این خبرنگار، پوشش اسلامی اوست.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت امور خارجه باید به جد این موضوع را پیگیری و در محاکم بین‌المللی علیه آمریکا شکایت کند.

وی تاکید کرد: مقامات سازمان ملل متحد هم لازم است که به این مسئله ورود جدی داشته باشند.

نوروزی بیان کرد: همانطور که بسیاری از آزادی‌خواهان جهان قتل خاشقچی در سفارت عربستان را محکوم کردند، نباید از کنار بازداشت این خبرنگار مسلمان هم به سادگی عبور کنند و باید برای احقاق حق وی تلاش مجدانه کنند.

کد مطلب 4521241
زهرا علیدادی

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