«مرضیه هاشمی» بر اساس قوانین من درآوردی آمریکا بازداشت شد

حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به بازداشت خبرنگار پرس تی وی در کشور آمریکا، اظهار داشت: این اقدام برخلاف حقوق بین الملل و جمهوری اسلامی ایران است و مقامات آمریکا باید پاسخ دهند که بر اساس کدام قانون فردی را که متهم نیست و شاکی هم ندارد، صرفا بر اساس قوانین من درآوردی خود بازداشت کرده‌اند.

وی ادامه داد: بازداشت مرضیه هاشمی نشان دهنده خباثت و کینه مقامات آمریکا علیه یک زن مسلمان و مومن است و یکی از دلایل بارز بازداشت این خبرنگار، پوشش اسلامی اوست.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت امور خارجه باید به جد این موضوع را پیگیری و در محاکم بین‌المللی علیه آمریکا شکایت کند.

وی تاکید کرد: مقامات سازمان ملل متحد هم لازم است که به این مسئله ورود جدی داشته باشند.

نوروزی بیان کرد: همانطور که بسیاری از آزادی‌خواهان جهان قتل خاشقچی در سفارت عربستان را محکوم کردند، نباید از کنار بازداشت این خبرنگار مسلمان هم به سادگی عبور کنند و باید برای احقاق حق وی تلاش مجدانه کنند.