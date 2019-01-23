پرس تی وی از آزادی خبرنگار خود در آمریکا خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه هاشمی خبرنگار پرس تی وی بعد از چند روز بازداشت در آمریکا آزاد شد.

بر اساس این گزارش، شبکه خبری پرس‌تی‌وی دقایقی پیش از آزادی «مرضیه هاشمی» مجری این شبکه خبری بعد از ۱۱ روز بازداشت در آمریکا بدون متهم شدن به هیچ جرمی خبر داد.

وی یازده روز پیش از این بدون هیچ اتهامی توسط مقامات آمریکا بازداشت شد.

این خبرنگار و مستندساز آمریکایی-ایرانی شبکه پرس‌تی‌وی در فرودگاه سنت‌لوئیس در خاک ایالات متحده آمریکا بازداشت شده بود.

بر اساس اعلام مقامات پلیس فدرال آمریکا هیچ اتهامی متوجه مرضیه هاشمی نیست و او فقط به عنوان شاهد بازداشت شده بود.