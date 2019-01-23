  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ بهمن ۱۳۹۷، ۲:۵۶

بعد از ۱۱ روز بازداشت؛

پرس تی وی از آزادی خبرنگار خود در آمریکا خبر داد

پرس تی وی از آزادی خبرنگار خود در آمریکا خبر داد

مرضیه هاشمی خبرنگار شبکه انگلیسی زبان «پرس تی وی» بعد از چند روز بازداشت در آمریکا آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه هاشمی خبرنگار پرس تی وی بعد از چند روز بازداشت در آمریکا آزاد شد.

بر اساس این گزارش، شبکه خبری پرس‌تی‌وی دقایقی پیش از آزادی «مرضیه هاشمی» مجری این شبکه خبری بعد از ۱۱ روز بازداشت در آمریکا بدون متهم شدن به هیچ جرمی خبر داد.

وی یازده روز پیش از این بدون هیچ اتهامی توسط مقامات آمریکا بازداشت شد.

این خبرنگار و مستندساز آمریکایی-ایرانی شبکه پرس‌تی‌وی در فرودگاه سنت‌لوئیس در خاک ایالات متحده آمریکا بازداشت شده بود.

بر اساس اعلام مقامات پلیس فدرال آمریکا هیچ اتهامی متوجه مرضیه هاشمی نیست و او فقط به عنوان شاهد بازداشت شده بود.

کد مطلب 4522227

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها