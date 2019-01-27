جزئیات آیین نامه بازنشستگی اعضای هیات علمی/ سن بازنشستگی اساتید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، محمدتقی احمدی در نشست شورای دانشگاه گفت: بر اساس آیین نامه سراسری که اخیرا با پیگیری دولت و وزارت علوم به تمامی دانشگاهها ابلاغ شده است، استادیاران در سن ۶۵ سال، دانشیاران در سن ۶۷ سال و استادان در سن ۷۰ سالگی بازنشسته می شوند و این زمان به هیچ عنوان قابل تمدید نیست.

وی افزود: تبصره های موجود در آیین نامه قبلی در این آیین نامه حذف شده است.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: تنها دو مورد استثنا در آیین نامه بازنشستگی اعضای هیات علمی وجود دارد که مربوط به اساتیدی است که در ۵ سال منتهی به سن بازنشستگی (۷۰ سال) به عنوان استاد نمونه کشوری انتخاب شده باشند و یا اساتیدی که بر اساس آیین نامه دانشگاه ها به عنوان استاد ممتاز معرفی شده باشند.

احمدی خاطرنشان کرد: دانشگاه تربیت مدرس آیین نامه مصوب برای استاد ممتاز ندارد و فعلا با آیین نامه پیش فرض وزارت علوم این بررسی صورت می گیرد.

وی در خصوص بودجه دانشگاه ها گفت: در حال حاضر به دلیل وضع مالی عمومی دولت، مقدار بودجه تخصیص یافته به دستگاه های دولتی از جمله دانشگاه ها کاهش یافته و میانگین بودجه تخصیص یافته به دانشگاه های بزرگ تاکنون بین ۵۴ تا ۶۰ درصد بوده است که عدد ناچیزی است و حدود ۸۰ درصد بودجه صرف حقوق، مسائل جاری روزمره، حق الزحمه پیمانکار، هزینه آب و برق، اجاره خوابگاه و غذای دانشجویی می شود.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس عنوان کرد: در حال حاضر به جای تخصیص ۸۰ درصد بودجه، حدود ۵۵ درصد آن به دانشگاه تزریق شده است.

احمدی اظهار داشت: امیدواریم طی دو ماه آینده وعده های دولت تحقق یابد و تتمه بودجه به دانشگاه داده شود و در غیر این صورت ما با مشکل مواجه خواهیم شد و روسای دانشکده توجه کنند طی دو ماه آتی صرفه جویی جدی را در امور در پیش گیرند و با مدیریت ردیف های بودجه خود، از ایجاد تعهد جدید خودداری کنند.