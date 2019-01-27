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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۳۲

یک مقام مسئول خبرداد:

جزئیات آیین نامه بازنشستگی اعضای هیات علمی/ سن بازنشستگی اساتید

جزئیات آیین نامه بازنشستگی اعضای هیات علمی/ سن بازنشستگی اساتید

رئیس دانشگاه تربیت مدرس جزئیات آیین نامه بازنشستگی اعضای هیات علمی در دانشگاه ها را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، محمدتقی احمدی در نشست شورای دانشگاه گفت: بر اساس آیین نامه سراسری که اخیرا با پیگیری دولت و وزارت علوم به تمامی دانشگاهها ابلاغ شده است،  استادیاران در سن ۶۵ سال، دانشیاران در سن ۶۷ سال و استادان در سن ۷۰ سالگی بازنشسته می شوند و این زمان به هیچ عنوان قابل تمدید نیست.

وی افزود: تبصره های موجود در آیین نامه قبلی در این آیین نامه حذف شده است.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: تنها دو مورد استثنا در آیین نامه بازنشستگی اعضای هیات علمی وجود دارد که مربوط به اساتیدی است که در ۵ سال منتهی به سن بازنشستگی (۷۰ سال) به عنوان استاد نمونه کشوری انتخاب شده باشند و یا اساتیدی که بر اساس آیین نامه دانشگاه ها به عنوان استاد ممتاز معرفی شده باشند.

احمدی خاطرنشان کرد: دانشگاه تربیت مدرس آیین نامه مصوب برای استاد ممتاز ندارد و فعلا با آیین نامه پیش فرض وزارت علوم این بررسی صورت می گیرد.

وی در خصوص بودجه دانشگاه ها گفت: در حال حاضر به دلیل وضع مالی عمومی دولت، مقدار بودجه تخصیص یافته به دستگاه های دولتی از جمله دانشگاه ها کاهش یافته و میانگین بودجه تخصیص یافته به دانشگاه های بزرگ تاکنون بین ۵۴ تا ۶۰ درصد بوده است که عدد ناچیزی است و حدود ۸۰ درصد بودجه صرف حقوق، مسائل جاری روزمره، حق الزحمه پیمانکار، هزینه آب و برق، اجاره خوابگاه و غذای دانشجویی می شود.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس عنوان کرد: در حال حاضر به جای تخصیص ۸۰ درصد بودجه، حدود ۵۵ درصد آن به دانشگاه تزریق شده است.

احمدی اظهار داشت: امیدواریم طی دو ماه آینده وعده های دولت تحقق یابد و تتمه بودجه به دانشگاه داده شود و در غیر این صورت ما با مشکل مواجه خواهیم شد و روسای دانشکده توجه کنند طی دو ماه آتی صرفه جویی جدی را در امور در پیش گیرند و با مدیریت ردیف های بودجه خود، از ایجاد تعهد جدید خودداری کنند.

کد مطلب 4524617

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    نظرات

    • روزبه IR ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
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      باز از مخیلات خودتون خرج کردید؟ در تمام دنیا استاد در هفتاد سال تازه جایزه نوبل می گیره . اینجا دولت روز به روز جیبش رو کوچیکتر می کنه.

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