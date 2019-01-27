به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان، احمد زارعی از برگزاری مراسمی به مناسبت ایام شهادت و سوگواری حضرت فاطمیه زهرا (س) در کبودرآهنگ خبر داد و اظهار کرد: روز نهم بهمن ماه همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء مراسم شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) در کبودرآهنگ برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این مراسم در مسجد امام زمان (عج) روستای ازون دره برگزار می‌شود، گفت: در این مراسم مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سخنرانی می‌کند و استاد حاج غلامرضا عینی فرد از استان زنجان نیز در سوگ حضرت مداحی خواهد کرد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کبودرآهنگ با اشاره به اینکه این مراسم توسط ستاد مردمی فاطمیه روستای «ازون‌دره» برگزار می‌شود؛ خاطرنشان کرد:‌ جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) والاست و باید در این برنامه‌ها به بیان نقش و جایگاه ایشان بپردازیم.