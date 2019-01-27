قیمت پایین بنزین موجب افزایش استفاده از خودروهای شخصی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی کلانتری پیش از ظهر یکشنبه در سفر به چهارمحال و بختیاری در دیدار با نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه قیمت پایین بنزین موجب افزایش استفاده از خودروهای شخصی در کشور شده است که این امر نقش مهمی در افزایش آلودگی هوا دارد، اظهار داشت: قیمت پایین بنزین موجب شده است که برخی افراد برای طی مسافت ۵۰۰ متری نیز از خودرو استفاده کنند.

وی افزود: در هیچ کجای دنیا قیمت بنزین به ارزانی کشور ایران نیست.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه قیمت بنزین در تمام کشورهای جهان بالاتر از قیمت بنزین در ایران است، بیان کرد: قیمت بنزین در کشوری مانند عربستان پنج برابر ایران است.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ استفاده مناسب از خودرو در کشور نهادینه شود، بیان کرد: در کشورهای مختلف جهان مردم خودرو را تنها برای تعطیلات آخر هفته و کارهای ضروری از خانه بیرون می آورند.

استفاده انرژی برای تهیه برخی کالا ها در کشور بسیار بالا است

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به اینکه استفاده بالای انرژی موجب تخریب محیط زیست می شود، بیان کرد: استفاده انرژی برای تهیه برخی کالا ها در کشور بسیار بالا است.

وی بیان کرد: انرژی برای تولید کالا در کشور هشت برابر یک تولید کننده آلمانی مصرف می شود.

وی با اشاره به اینکه بهره گیری مناسب از انرژی در تولید ضروری است، تصریح کرد: کاهش مصرف انرژی برای تولید کالا نقش مهمی در حفظ محیط زیست دارد.

حفظ محیط زیست موجب کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی در کشور می شود

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه از تمام ظرفیت ها باید برای ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست بهره گیری شود، بیان کرد: ائمه جماعت نقش مهمی می توانند در مسیر ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست ایفا کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ائمه جمعه در برخی از شهرها در مسیر ترویج حفظ محیط زیست پیشگام شده اند، بیان کرد: ائمه جماعت در شهرهای تبریز و زنجان در راستای ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست پیشگام شده اند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه محیط زیست با سلامتی انسان ها در ارتباط است، عنوان کرد: حفظ محیط زیست موجب کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی در کشور می شود.

وی با اشاره به وقوع خشکسالی در استان های کشور، بیان کرد: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های کشور است که دچارخشکسالی شده است.

وی تصریح کرد: رعایت نکردن الزامات محیط زیستی موجب شده است که جنگل های این استان در معرض آسیب قرار گیرند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: حدود ۸۰ هزار هکتار از جنگل های چهارمحال و بختیاری در مقابل بیماری هایی که ۳۰ سال با آنها همزیستی داشته اند ضعیف شده اند.