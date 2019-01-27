به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی کلانتری روز یکشنبه در شورای اداری چهارمحال و بختیاری افزود: همگان باید بپذیرند که منابع آب کشور بسیار محدود است و باید برای مقابله با این بحران، آب کمتری مصرف کنیم.

وی ادامه داد: در مقامی نیستیم که به هر منطقه هرچقدر آب نیاز دارد تخصیص دهیم، بلکه وزارت نیرو که متولی توزیع آب در کشور است با توجه به محدودیت منابع و براساس قانون توزیع عادلانه آب، تکلیف استانها را مشخص می کند.

کلانتری با بیان اینکه در شرایط کنونی همه استانهای کشور با مشکل کم آبی روبه رو هستند، تصریح کرد: لازم است با درک شرایط موجود از دامن زدن به اختلافات و منازعات این حوزه خودداری کرده و قانون را مرجع رسیدگی به این موضوع قرار دهیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با تاکید بر کم کردن سهمیه آب کشاورزی در سال های آینده خاطرنشان کرد: هم اینک ۸۵ درصد منابع آب کشور در اختیار بخش کشاورزی قرار داده شده که نمی توان چنین سهمی را در آینده برای این حوزه قائل شد.

کلانتری افزود: با بهره گیری از تکنولوژی، علوم پیشرفته و راهکارهای کارشناسی می توان مصرف آب بخش کشاورزی را کاهش داد تا بتوان حقابه زیست محیطی را لحاظ کرد.

وی، بسیاری از مشکلات زیست محیطی امروز کشور را ناشی از تصمیم گیری نادرست سالهای گذشته دانست و گفت: مشکل آلودگی هوا، خشکیدگی جنگلها و مشکلات زیست محیطی ناشی از کم آبی به مصرف بی رویه آب در سالهای گذشته و تصمیمات نادرست اقتصادی باز می گردد.

کلانتری تصریح کرد: خسارت های حاصل از تخریب محیط زیست در جنوب کشور بیشتر از تولیدات کشاورزی این بخش است.

معاون رئیس جمهوری، سرانه مصرف آب در کشور را یک هزار مترمکعب برای هر نفر اعلام کرد و گفت: طبق استانداردهای این جهانی این میزان مصرف یک بحران به شمار می رود.

کلانتری خاطرنشان کرد: با مدیریت صحیح، صبر، خویشتنداری و بهره گیری از علم می توان از بسیاری از این مشکلات گذر کرد.

وی با اشاره به خدمات و دستاوردهای انقلاب اسلامی اظهار داشت: در چهل سالگی انقلاب اسلامی در بخش های بسیاری دستاوردهای خوبی کسب کرده ایم که قابل مقایسه با کشورهای دیگر نیست.

کلانتری افزود: برخی کاستی هایی نیز وجود دارد و در عین حال هم نباید تقصیر را به گردن دیگران انداخت بلکه با اصلاح این مشکلات زمینه را برای توسعه پایدار در کشور فراهم کنیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سفر یکروزه به چهارمحال و بختیاری با نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد دیدار کرد، وی همچنین برای بررسی وضعیت مناطق حفاظت شده و تالاب ها از شهرستان بروجن دیدن می کند.