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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۰۴

در پاتوق هفتگی حل بحران جنسی برگزار خواهد شد؛

بررسی موضوع «ارائه الگویی برای تحلیل و حل بحران جنسی»

بررسی موضوع «ارائه الگویی برای تحلیل و حل بحران جنسی»

پاتوق هفتگی «حل بحران جنسی و راههای عبور از آن» این هفته با موضوع ارائه الگویی برای تحلیل و حل بحران جنسی در مجموعه سفیر فیلم برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سلسله نشستهای بررسی وضعیت «بحران جنسی و راه های عبور از آن» که هر هفته سه شنبه با حضور ایده پردازان، فعالان و اساتید برجسته این حوزه توسط کارگروه خانواده سفیر فیلم  برگزار می شود، این هفته نیز با موضوع ارائه الگویی برای تحلیل و حل بحران جنسی برگزار خواهد شد.

مهمان نشست این هفته نیز حضور علیرضا لاور مشاور و معاون آموزشی بنیاد ملی خانواده و مدرس دانشگاه خواهد بود.

سلسه نشست های بررسی وضعیت «بحران جنسی و راه های عبور از آن»  هر هفته سه شنبه ساعت ۱۶ در مجموعه سفیرفیلم واقع در خیابان انقلاب، بین ابوریحان و فلسطین، بن بست سروش، پلاک ۲ برگزار می شود.

کد مطلب 4539894
ساناز باقری راد

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