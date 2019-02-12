بررسی موضوع «ارائه الگویی برای تحلیل و حل بحران جنسی»

به گزارش خبرنگار مهر، سلسله نشستهای بررسی وضعیت «بحران جنسی و راه های عبور از آن» که هر هفته سه شنبه با حضور ایده پردازان، فعالان و اساتید برجسته این حوزه توسط کارگروه خانواده سفیر فیلم برگزار می شود، این هفته نیز با موضوع ارائه الگویی برای تحلیل و حل بحران جنسی برگزار خواهد شد.

مهمان نشست این هفته نیز حضور علیرضا لاور مشاور و معاون آموزشی بنیاد ملی خانواده و مدرس دانشگاه خواهد بود.

سلسه نشست های بررسی وضعیت «بحران جنسی و راه های عبور از آن» هر هفته سه شنبه ساعت ۱۶ در مجموعه سفیرفیلم واقع در خیابان انقلاب، بین ابوریحان و فلسطین، بن بست سروش، پلاک ۲ برگزار می شود.