به گزارش خبرنگار مهر، اولین گردهمایی ایده پردازان و فعالان قرآنی مدارس برگزار می‌شود.

اولین گردهمایی ایده پردازان و فعالان قرآنی مدارس با موضوع «آموزش عمومی قرآن کریم» با حضور کارشناسان نخبه قرآنی دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ از ساعت ۱۵:۳۰ الی افطار برپا خواهد شد.

این دوره همایی با حضور مسعود وکیل، سید محسن موسوی بلده، رضا نباتی، سید جواد بهشتی برگزار می‌شود.

علاقه مندان برای حضور در این نشست می‌توانند به نشانی بزرگراه شهید محلاتی خیابان نبرد جنوبی، خیابان زمزم غربی انتهای خیابان شمشاد دبیرستان دوره دوم پیام غدیر مراجعه کنند.