جزئیات محدودیت و مسدودی محور اندیکا ـ شهرکرد/راه نا ایمن است

سرهنگ رضا دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ساعت ۱۷ روز یکشنبه اعلام مسدودی برای محور اندیکا به شهرکرد انجام و تا روز چهارشنبه این محدودیت برای خودروهای سواری ادامه دارد.

وی افزود: محدودیت محور برای تردد خودروهای سنگین از جمله اتوبوس تا روز شنبه هفته آینده تدوام خواهد داشت

رئیس پلیس راهور خوزستان در خصوص سفرهای گردشگری به تاراز در آخر هفته گفت: از شهرستان اندیکا به بعد تردد خودروهای سنگین و اتوبوس تا روز شنبه آینده ممنوع خواهد بود؛ خودروهای سواری نیز باید بعد از روز چهارشنبه در صورت سفر از این محور احتیاط کنند.

سرهنگ دولتشاهی با تأکید بر ناایمن بودن این محور ادامه داد: با هماهنگی های انجام شده تردد از شهرکرد به اندیکا نیز ممنوع و محدودیت ـ مسدودیت تردد خودروها طی نامه ای به راهور استان چهارمحال و بختیاری برای همکاری در این زمینه ابلاغ شده است.

وی در خصوص بازسازی یا بهسازی محور اندیکا ـ شهرکرد و یا تعریض آن بیان کرد: این محور برای نوسازی در اولویت قرار ندارد؛ البته در عین حال بیشتر برای تردد بومی و محلی افراد مورد استفاده قرار می گیرد ولی ایمن سازی و روکش در حال انجام است.

رئیس پلیس راهور خوزستان اضافه کرد: به دلیل وضعیت هندسی و کوهستانی بودن مسیر خیلی امکان تغییر در محور وجود ندارد؛ ضمن اینکه استاندارد شدن این جاده به هزینه های هنگفتی نیاز دارد.

سرهنگ دولتشاهی در خصوص تعداد دفعات مسدود شدن این محور طی ایام اخیر گفت: تاکنون بین پنج تا ۶ بار در این محور اعلام محدودیت داشتیم که همه برای حفظ جان مسافران درنظر گرفته شده بود.

وی در پایان گفت: در بسیاری از محورهایی که محدودیت تردد اعلام شده شاید اصلا مسیر مسدود نباشد ولی برای رعایت ایمنی و جان مسافران این کار انجام می شود؛ به عنوان نمونه ریزش کوه و برف گیر شدن جاده از جمله مسائل این محور بوده که به منظور گرفتار نشدن مسافران در راه نسبت به اعمال محدودیت تردد اقدام کردیم.