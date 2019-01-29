به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح سه‌شنبه در بازدید از سامانه سامد استانداری بوشهر با اشاره به رویکرد دولت برای رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم به صورت مستقیم و رو در رو اظهار داشت: دولت همواره رسیدگی به مسائل و مشکلات قشرهای مختلف مردم را در اولویت کاری خود قرار داده و برای انجام مطلوب این مهم سامانه سامد ۱۱۱ یکی از راهکارهای خوب بوده است.

وی افزود: در جریان سفرهای شهرستانی به نقاط مختلف استان، ملاقات عمومی با هم‌استان‌های عزیز داشتیم و به طوری که تاکنون با ۹۱۰ نفر از هم استانیها به صورت مستقیم گفتگو کرده و به مسائل و مشکلات ایشان رسیدگی شده است.

استاندار بوشهر بیان کرد: امروز هم ضمن بازدید و دیدار با همکاران در سامانه سامد، با ۱۵ نفر از هم استانی‌ها به صورت تلفنی گفتگو صورت گرفت و دستورات لازم برای حل مشکلات ایشان داده شد.

گراوند خاطرنشان کرد: مسئولان اجرایی استان باید نسبت به انجام دیدارها و ملاقات‌های حضوری خود با ارباب رجوع حساسیت ویژه داشته و با رویکرد حل مشکلات ایشان، این نشست‌ها را برگزار کنند هر چند در سفرهای شهرستانی مدیران کل به صورت جداگانه به شهرها و روستاهای مختلف سفر می کنند.

وی اظهار داشت: شنیدن مسائل و مشکلات مردم و تلاش برای رفع این مشکلات و همچنین ایجاد امید و نشاط در بین مردم باید در دستور کار ویژه مدیران باشد.

استاندار بوشهر یادآور شد: یکی از مهم ترین برنامه های مدیریت استان بوشهر، توجه به مسائل و مشکلات مردمی و تکریم ارباب رجوع در مجموعه های مختلف است و در سفرهای مختلف شهرستانی، ملاقات عمومی با مردم به صورت چهره به چهره در دستور کار بوده و هست.