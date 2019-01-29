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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۵۹

استاندار بوشهر:

مهمترین اولویت مسئولان استان بوشهر گره‌گشایی از کار مردم باشد

مهمترین اولویت مسئولان استان بوشهر گره‌گشایی از کار مردم باشد

بوشهر - استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم تقویت برنامه‌های دیدار مردمی مسئولان و حضور در بین مردم، گفت: مهمترین اولویت مسئولان استان بوشهر گره‌گشایی از کار مردم باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح سه‌شنبه در بازدید از سامانه سامد استانداری بوشهر با اشاره به رویکرد دولت برای رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم به صورت مستقیم و رو در رو اظهار داشت: دولت همواره رسیدگی به مسائل و مشکلات قشرهای مختلف مردم را در اولویت کاری خود قرار داده و برای انجام مطلوب این مهم سامانه سامد ۱۱۱ یکی از راهکارهای خوب بوده است.

وی افزود: در جریان سفرهای شهرستانی به نقاط مختلف استان، ملاقات عمومی با هم‌استان‌های عزیز داشتیم و به طوری که تاکنون با ۹۱۰ نفر از هم استانیها به صورت مستقیم گفتگو کرده و به مسائل و مشکلات ایشان رسیدگی شده است.

استاندار بوشهر بیان کرد: امروز هم ضمن بازدید و دیدار با همکاران در سامانه سامد، با ۱۵ نفر از هم استانی‌ها به صورت تلفنی  گفتگو صورت گرفت و دستورات لازم برای حل مشکلات ایشان داده شد.

گراوند خاطرنشان کرد: مسئولان اجرایی استان باید نسبت به انجام دیدارها و ملاقات‌های حضوری خود با ارباب رجوع حساسیت ویژه داشته و  با رویکرد حل مشکلات ایشان، این نشست‌ها را برگزار کنند هر چند در سفرهای شهرستانی مدیران کل به صورت جداگانه به شهرها و روستاهای مختلف سفر می کنند.

وی اظهار داشت: شنیدن مسائل و مشکلات مردم و تلاش برای رفع این مشکلات و همچنین ایجاد امید و نشاط در بین مردم باید در دستور کار ویژه مدیران باشد.

استاندار بوشهر یادآور شد: یکی از مهم ترین برنامه های مدیریت استان بوشهر، توجه به مسائل و مشکلات مردمی و تکریم ارباب رجوع در مجموعه های مختلف است و در سفرهای مختلف شهرستانی، ملاقات عمومی با مردم به صورت چهره به چهره در دستور کار بوده و هست.

کد مطلب 4526980

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