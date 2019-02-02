اکبر کارگرجم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتفاقی که برای تیم ملی فوتبال ایران در مرحله نیمه نهایی جام ملت های آسیا رخ داد گفت: متاسفانه شاهد یک اشتباه گروهی در خط دفاعی تیم ملی بودیم که نظیر آن را هرگز در تاریخ فوتبال ایران ندیده بودیم. چند مدافع با سهل انگاری خودشان را از جریان بازی خارج کردند تا اولین گل این بازی شکل بگیرد.

مدافع پیشین تیم ملی بیان داشت: خط دفاعی تیم ملی یک بزرگتر نداشت که تجربه جمع کردن بازیکنان جوان را داشته باشد. همه تیم‌ها در همه جای دنیا به چنین نفراتی نیاز دارند که به موقع پوشش سایر مدافعان باشد، به موقع بازیسازی کند، به موقع حمله حریف را قطع کند و اگر لازم باشد دیگر مدافعان را جمع و جور کند. اگر چنین مهره‌ای در خط دفاعی تیم ملی داشتیم قطعا شاهد چنین شکست سنگینی نبودیم.

پیشکسوت فوتبال در خصوص ادامه همکاری کی‌روش با تیم ملی خاطرنشان ساخت: این تصمیم را مقامات فدراسیون باید بگیرند. اما نظر من این است که بعد از ۸ سال باید به سراغ یک مربی بزرگتر از کی‌روش برویم تا به داشته‌های فوتبال ما اضافه کند. کی‌روش ۸ سال مربی تیم ملی ایران بود و نتایج ما در تورنمنت‌های بزرگ رشد چشمگیری نداشت. به نظر من هزینه‌ای که صرف کی‌روش شد متناسب با خروجی که از او در این فوتبال داشتیم نبود.