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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۰۷

نمایشگاه «پیکر، پارچه، پراگ» در نگارخانه سایه برپاست

نمایشگاه «پیکر، پارچه، پراگ» در نگارخانه سایه برپاست

نمایشگاه انفرادی نقاشی‌های مهسا مکی با عنوان «پیکر، پارچه، پراگ» چند روزی است، در نگارخانه سایه تهران آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایشگاه نمایشگاه انفرادی نقاشی های مهسا مکی با عنوان «پیکر، پارچه، پراگ» حدود ۱۰ اثر این هنرمند در قالب نقاشی با تکنیک اکرلیک روی پارچه به نمایش درآمده است. مکی در آثار خود تلاش کرده تا با تلفیق طرح های پارچه و نقاشی پیکر ها بر روی آن فضایی خاص و زیبا را در بیننده القا کند.

وی این نقاشی ها را در مدت حدود ۲ سال طراحی و آماده کرده و قصد دارد، پس از این نمایشگاه نیز نمایشگاهی با هدف حمایت از سلامت زنان برگزار کند.

مکی که دانش آموخته رشته نقاشی در مقطع کارشناسی و دانشجوی همین رشته در دانشگاه هنر و معماری است، تاکنون در بیش از ۷ نمایشگاه نقاشی گروهی شرکت کرده که نخستین تجربه نمایشگاه انفرادی وی با استقبال خوبی رو به رو بوده  است.

این نمایشگاه تا آخر هفته در نگارخانه سایه برپاست.

کد مطلب 4528112

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