قصه زندگی نقاش معروف گرجستانی در فقر/ سینما ما را با خود می برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، در دومین شب از نمایش فیلم های تجسمی یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، ۲ فیلم بلند مربوط به زندگی ابوالقاسم سعیدی و نیکو پیروسمانی نقاش گرجستانی نمایش داده شد.

فیلم «خانه دوست» که به زندگی و آثار ابوالقاسم سعیدی می‌پردازد به کارگردانی محمدرضا عینی، نخستین فیلم بخش فیلم های تجسمی یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی بود که به مدت ۷۰ دقیقه پخش شد.

بخش دوم نمایش فیلم های تجسمی به نمایش اثری به نام «پیروسمانی» اختصاص داشت که درباره زندگی نقاش گرجستانی نیکو پیروسمانی به کارگردانی گیورگی شنگلیا بود.

پس از نمایش این فیلم ۱۰۵ دقیقه‌ای، محمدرضا اصلانی در جلسه نقد و بررسی این اثر به تفاوت‌های نقاشی و سینما اشاره کرد و گفت: سینما در واقع دیگری را از آن خود می‌کند اما نقاشی ما را در مقابل خود نگاه می‌دارد. در حقیقت ما در مقابل نقاشی می‌ایستیم و نگاه می‌کنیم در حالیکه سینما ما را با خود می‌برد.

وی افزود: طی این راه رفتن است که ما در سینما، دیگری را از آن خود می‌کنیم. در سینما ما خصوصی‌ترین لحظه‌ها را می‌بینیم و این امر در زندگینامه‌های سینمایی شدت بیشتری پیدا می‌کند و حتی به داستان بدل می‌شود.

این پژوهشگر عرصه هنر تصریح کرد: در فیلم زندگی خصوصی یک انسان و یا حتی یک شی به داستان بدل می‌شود و در داستان نظیر کارهای داستایوفسکی، هنرمند به درونیات پنهان شده کاراکترهای خود فرو می‌رود و به نحوی آن را آشکار می‌سازد به همین خاطر داستان در ذهنیت بشری یک امر مقدس به شمار می‌رود.

اصلانی شخصیت اصلی فیلم را دارای دیدگاهی فلسفی خواند و گفت: در این فیلم، شخصیت اصلی مانند نظریه لویناس از نگاه می‌گریزد زیرا این فیلم یک پرتره - چهره است که از محدود شدن در اجتماع می‌گریزد و نمی‌خواهد چهره خصوصی‌اش به عمومی تبدیل شود به همین خاطر فیلم «پیروسمانی» اثری هوشمندانه است.

اصلانی به سرگذشت پیروسمانی نقاش گرجستانی اشاره و بیان کرد: این فیلم درباره نقاش گرجستانی است که در فقر زندگی کرد و در فقر نیز درگذشت اما پس از مرگ به او افتخاراتی داده شد.

وی ادامه داد: پیروسمانی یک نقاش خودآموخته بود که مشاغل متعددی را برای به دست آوردن یک شغل معمولی و زندگی در امنیت امتحان کرد اما هرگز نتوانست در یک بخش ماندگار شود. از این هنرمند بالغ بر ۲۰۰ تابلو به جا مانده است.

امروز از ساعت ۱۶ فیلم «آندره روبلف» فیلمی درباره آندره روبلف هنرمند نقاش به کارگردانی ‏آندری ‏تارکوفسکی به مدت ۲۰۰ دقیقه در خانه هنرمندان به نمایش در می آید.‏

بخش فیلم یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر تا یکشنبه ۱۴ بهمن ماه همه روزه از ساعت ۱۶ الی ۲۰:۳۰ با نمایش فیلم و نقد و بررسی آثار ادامه دارد.