به گزارش خبرگزاری مهر، میثم محتشم در سخنانی از برنامه‌ریزی‌های فشرده برای برگزاری نمایشگاه قرآن و عترت در استان هم‌زمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان با شعار «ایران در پناه قرآن» خبر داد و اظهار داشت: هدف اصلی از برپایی این نمایشگاه، گسترش فرهنگ غنی قرآنی و اهل‌بیت (ع) در میان جامعه و ایجاد فضایی معنوی و فرهنگی برای عموم مردم استان است

وی با اشاره به رویکرد جدید در برگزاری این رویداد فرهنگی، افزود: در این دوره از نمایشگاه، تلاش ویژه‌ای صورت‌گرفته تا از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل مؤسسات قرآنی و همچنین هنرمندان قرآنی به بهترین شکل استفاده شود.

وی تصریح کرد: آثار هنری فاخر این عزیزان در زمینه‌های مختلف اعم از خوشنویسی، نقاشی، تذهیب و سایر هنرهای تجسمی با محوریت مفاهیم قرآنی برای بازدید عموم به نمایش گذاشته خواهد شد تا هم موجب ارتقای سطح ذوق و بصیرت مخاطبان شود و هم حمایتی از این استعدادهای درخشان به عمل آید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، تصریح کرد: در راستای تأمین نیازهای فرهنگی و قرآنی مخاطبان، از چندین انتشاراتی معتبر در سطح کشور دعوت به‌عمل‌آمده است تا با حضور در این نمایشگاه، تازه‌ترین کتب، نرم‌افزارهای قرآنی و اقلام فرهنگی را عرضه کنند

محتشم، بیان کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته توسط گروه قرآن و عترت اداره کل، غرفه‌های تخصصی از جمله «حجاب و عفاف» و همچنین «ولایت و امامت» دایر خواهد شد تا بتوانیم به‌صورت هدفمند به تبیین این مباحث کلیدی در جامعه بپردازیم

وی ابراز امیدواری کرد این نمایشگاه بتواند بستری مناسب برای تعامل جامعه با قرآن و عترت فراهم آورده و با استقبال پرشور مردم استان روبرو شود.