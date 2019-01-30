به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، این رویداد به‌منظور گردهم‌آیی طراحان، تولیدکنندگان، دست‌اندکاران، صاحب‌نظران و علاقه‌مندان این حوزه‌ی اقتصادی و فرهنگی در بهار سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، ایده‌آزاد بهانه‌ای است تا طراحان و ایده‌پردازان عرصه‌ی اسباب‌بازی بتوانند در تعاملی سازنده، بستر رشد و پویایی صنعت اسباب‌بازی را بیش از پیش در کشور فراهم کنند و برای بالندگی این صنعت فرهنگی بزرگ در ایران گام‌های امیدبخشی بردارند.

بر همین اساس پایگاه اینترنتی این رویداد به نشانی www.ideaazad.ir از روز ۱۲ بهمن‏، هم‌زمان با آغاز دهه مبارک فجر، آماده دریافت اطلاعات متقاضیان و تصاویر مربوط به طرح‏ها و ایده‌‏ها است و ایده‌پردازان و علاقه‌مندان به شرکت در این رویداد در یک بازه ۳۰ روزه تا روز ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ فرصت دارند تا ایده‌های خود را در زمینه اسباب‏بازی به دبیرخانه ارسال کنند.

در عین حال ایده‏‌ها در مرحله گزینش و انتخاب اولیه با رویکرد هماهنگی ایده با بازار هدف از نظر سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفته و از میان آن‌ها ۴۰ اثر انتخاب خواهد شد.

هم‌چنین در ادامه دوره آموزشی با هدف توان‌افزایی و آموزش صاحبان ایده برگزار خواهد شد و در نهایت ۱۰ ایده انتخاب شده و در مرحله نهایی ارائه می‌شود.

علاقه‌مندان برای آگاهی اطلاعات بیشتر از چگونگی ارسال آثار و شیوه برگزاری می‏توانند به پایگاه اینترنتی رویداد به نشانی: www.ideaazad.ir مراجعه کنند.