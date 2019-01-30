به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، این رویداد بهمنظور گردهمآیی طراحان، تولیدکنندگان، دستاندکاران، صاحبنظران و علاقهمندان این حوزهی اقتصادی و فرهنگی در بهار سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش، ایدهآزاد بهانهای است تا طراحان و ایدهپردازان عرصهی اسباببازی بتوانند در تعاملی سازنده، بستر رشد و پویایی صنعت اسباببازی را بیش از پیش در کشور فراهم کنند و برای بالندگی این صنعت فرهنگی بزرگ در ایران گامهای امیدبخشی بردارند.
بر همین اساس پایگاه اینترنتی این رویداد به نشانی www.ideaazad.ir از روز ۱۲ بهمن، همزمان با آغاز دهه مبارک فجر، آماده دریافت اطلاعات متقاضیان و تصاویر مربوط به طرحها و ایدهها است و ایدهپردازان و علاقهمندان به شرکت در این رویداد در یک بازه ۳۰ روزه تا روز ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ فرصت دارند تا ایدههای خود را در زمینه اسباببازی به دبیرخانه ارسال کنند.
در عین حال ایدهها در مرحله گزینش و انتخاب اولیه با رویکرد هماهنگی ایده با بازار هدف از نظر سرمایهگذاران و تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفته و از میان آنها ۴۰ اثر انتخاب خواهد شد.
همچنین در ادامه دوره آموزشی با هدف توانافزایی و آموزش صاحبان ایده برگزار خواهد شد و در نهایت ۱۰ ایده انتخاب شده و در مرحله نهایی ارائه میشود.
علاقهمندان برای آگاهی اطلاعات بیشتر از چگونگی ارسال آثار و شیوه برگزاری میتوانند به پایگاه اینترنتی رویداد به نشانی: www.ideaazad.ir مراجعه کنند.
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