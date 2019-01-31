راه اندازی ۲ مرکز جدید بازپروری معتادان تا پایان سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مومنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حاشیه بازدید از روند اجرای طرح جمع آوری معتادان متجاهر و خرده فروشان موادمخدر در مناطق شوش هرندی و مولوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حوزه موادمخدر برخی اولویت‌ها را دستور کار دادیم که این اولویت‌ها کوتاه مدت است.

وی افزود: در این مرحله زحمات اصلی بر دوش نیروی انتظامی است، همچنین همکاری شهرداری و بهزیستی و وزارت بهداشت نیز وجود دارد.

مومنی با بیان اینکه در گام اول جمع آوری ساماندهی و درمان معتادان برای ما مهم است، تصریح‌کرد:با همکاری نیروی انتظامی ۳۲۰۰ ظرفیت جدید در مرکز سروش ایجاد شده است که جوابگوی ۱۵ هزار معتاد متجاهر تهران را دارد.

وی افزود: کسانی که نروند و خودشان را معرفی نکنند، قانون آن‌ها را مجرم تلقی می‌کند، لذا معتادان باید خود را به مراکز معرفی کنند و پس از انجام مهارت آموزی به چرخه جامعه بازگردند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: تمهیدات لازم انجام شد و مقابله با موادمخدر اراده مجموعه نظام است و مسئولان در جلسه های برگزار شده پیگیر موضوعات هستند و خلاءهای موجود در این راه تا پایان سال پر خواهد شد.

وی افزود: ما در خصوص نگهداری معتادان متجاهر و وارد کردن ضربه به بنیادهای اقتصادی قاچاقچیان بزرگ در حال فعالیت هستیم چرا که تا زمانی که بر پیکر قاچاقچیان ضربه نخورد این مشکل پا برجا خواهد بود.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در مورد نتیجه امضا تفاهم نامه این ستاد با سپاه پاسداران و بسیج مستضعفین، خاطرنشان کرد: طبق این‌تفاهم نامه مقرر شد تا ۱۰ مرکز بازپروری راه اندازی شود که دو مرکز تا پایان سال راه اندازی و ما بقی در اوایل سال دیگر راه اندازی می شوند.