احتمال به رسمیت شناختن «گوایدو» از سوی پارلمان اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، پارلمان اروپا از قصد خود برای بررسی پیش‌نویس قطعنامه‌ای خبر داد که بر مبنای آن ریاست جمهوری «خوان گوایدو» رهبر اپوزیسیون ونزوئلا به رسمیت شناخته خواهد شد.

در بخشی از این پیش‌نویس می‌خوانیم: پارلمان اروپا گوایدو را بر مبنای قانون اساسی ونزوئلا، به عنوان رئیس جمهوری موقت و مشروع این کشور به رسمیت می‌شناسد. این پارلمان همچنین از فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می‌خواهد که موضع واحدی را در قبال گوایدو اتخاذ کنند.

گفتنی است گوایدو چهارشنبه هفته گذشته، با حمایت آمریکا، مشروعیت نیکلاس مادور رئیس جمهوری ونزوئلا را زیر سوال برد و خود را رئیس جمهوری این کشور آمریکای لاتین اعلام کرد.

انگلیس، فرانسه، کانادا و اعضای گروه لیما نیز ریاست جمهوری گوایدو را به رسمیت شناخته‌اند حال آنکه روسیه و چین همچنان از مادرو حمایت کرده و درباره کودتا یا حمله نظامی علیه ونزوئلا هشدار داده‌اند.