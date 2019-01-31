انگلیس خواستار تحریم «مادورو» از سوی اتحادیه اروپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، «جرمی هانت» وزیر خارجه انگلیس امروز پنجشنبه مدعی شد که اعمال تحریم‌های هدفمند علیه ونزوئلا راهی برای تحت فشار قرار دادن نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور است تا به برگزاری انتخابات مجدد رضایت دهد.

وی همچنین از قصد خود برای درمیان گذاشتن این موضوع با دیگر همتایان اروپایی خود خبر داد که قرار است امروز در رومانی با یکدیگر دیدار کنند.

جالب آنکه هانت مدعی شد که به دلیل شرایط انسانی، به دنبال تحریم‌های فراگیر در ونزوئلا نیست و به تحریم‌های هدفمند بسنده می‌کند.

وی همچنین اعلام کرد که دیروز چهارشنبه با خوان گوایدو غاصب ریاست جمهوری ونزوئلا تماس تلفنی داشته است.

گوایدو که رئیس کنگره ملی ونزوئلا است، چهارشنبه گذشته با حمایت آمریکا، خود را رئیس جمهور ونزوئلا خواند.