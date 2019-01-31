کسی نمی تواند اقدامی را به ایران دیکته کند/استقلال کامل داریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی قاضی عسکر پنجشنبه شب در برنامه حرم مطهر رضوی اظهار کرد: استکبار جهانی تلاش می کرد نگذارد انقلاب اسلامی ایران به پیروزی برسد و بسیاری در جریان مبارزات انقلاب به شهادت رسیدند.

وی افزود: فاصله بین رهبری و مردم در تبعید امام ایجاد شد ولی امام خمینی(ره) با برنامه ریزی صحیح از طریق اطلاعیه ها و نوارهای کاست مواضع خود را به اطلاع ملت ایران می رسانند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت بیان کرد: مردم بعد از شهادت فرزند امام خمینی(ره) در عراق به صورت جدی تر مبارزات را پیگیری کردند و پس از توهین به امام در روزنامه اطلاعات و اعتراض مردم قم ، موجی در کشور علیه رژیم ایجاد شد.

قاضی عسکر تصریح کرد: عراق بعد از اعتراضات مردم ایران، امام راحل را از عراق به کویت فرستاد که این کشور نیز اجازه حضور امام خمینی(ره) را ندادو ایشان به روستایی در اطراف پاریس رفتند و از حضور رسانه های گروهی استفاده کرده و افکار ایشان در دنیا منتشر شد.

وی خاطرنشان کرد: دشمن در این شرایط احساس خطر کرد و نقشه خروج شاه از ایران را کشید تا از این طریق بتواند اعتراضات مردمی را کم کند اما امام اجازه تحقق این توطئه را ندادند و تصمیم گرفتند به ایران برگردند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت تاکید کرد: آن روزعده ای نگران بودند امام خمینی(ره) در مسیر رسیدن به ایران به شهادت برسند اما ایشان تصمیم خود را گرفته بودند و به لطف خداوند به سلامت و باعظمت وارد ایران شدند که خبرگزاری ها اعلام کردند ۴ تا ۵ میلیون ایرانی به استقبال ایشان رفتند.

قاضی عسکر بیان کرد: از ۱۲ تا ۲۲ بهمن انقلاب اسلامی ایران به پیروزی کامل رسید و حالا ۴۰ سال از آن دوران گذشته و انقلاب اسلامی ایران خدمات زیادی را به مردم در بخش های مختلف ارائه کرده است و با صلابت به مسیر خود ادامه می دهد.

وی گفت: شعار مردم در روزهای قبل از پیروزی انقلاب «استقلال،آزادی،جمهوری اسلامی» بود و ما امروز مستقل ترین کشور دنیا هستیم و کسی نمی تواند چیزی را به این کشور دیکته کند. در حوزه آزادی مردم آزادی بیان دارند و در بخش جمهوریت نیز نظامی برخواسته از رای مردم حاکم است و مردم به بسیاری از اهداف خود رسیده اند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت تاکید کرد: البته در مسیر حرکت انقلاب آسیب هایی نظام را تهدید کرده و در آینده نیز تهدید ها وجود خواهد داشت به همین دلیل مردم باید در انتخاب مسئولان دقت لازم را داشته باشند و بصریت خودشان را حفظ کنند.

قاضی عسکر اظهار کرد: توجه به نقش رهبری ، نقش مردم، وحدت و دیدگاه الهی داشتن در خدمت به مردم موجب استمرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.