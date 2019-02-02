به گزارش خبرنگار مهر، «رامون خسورون» رئیس فدراسیون فوتبال کلمبیا این روزها مصاحبه های متعددی با رسانه های این کشور در ارتباط با وضعیت کارلوس کی روش و جذب این مربی دارد.

خسورون در تازه ترین صحبت های خود به «W radio» گفت: ما با کی روش به توافق رسیده ایم ولی تاکنون قراردادی امضا نشده است. وکلای ما در حال گفتگو هستند. امکان دارد کی روش طی چند روز آینده به کلمبیا سفر کند.

رئیس فدراسیون فوتبال کلمبیا ادامه داد: این امکان هست که تا ساعاتی دیگر زمان سفر کی روش به کلمبیا را مشخص کنیم. باید بگویم او اطلاعات زیادی از ما دارد.

در روزهای گذشته خبری در کلمبیا منتشر شد مبنی بر اینکه کی روش با واسطه یک تاجر عرب و یک کارگزار دیگر با کلمبیا مذاکره کرده است و پول هنگفتی در این میان رد و بدل شده است.

رئیس فدراسیون کلمبیا تاکید کرد که در این میان حتی یک پزو (واحد پول کلمبیا) هم به شخص دیگری پرداخت نشده است. خسورون تاکید کرد: کی روش خیلی شفاف به ما اعلام کرد که هیچ کارگزار و واسطه ای ندارد. این یکی از همان ویژگی هایی است که ما آنرا دوست داریم.

خسورون ادامه داد: بعد از جدایی خوزه پکرمن از تیم ملی کلمبیا، اصلی ترین گزینه ما کارلوس کی روش بود. ما زمان زیادی را برای انتخاب کی روش صرف کردیم. او رزومه خیلی قوی دارد و آماده ایم تا او مربی بعدی کلمبیا باشد.