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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۵۹

دستور برانکو به ملی پوشان پرسپولیس

دستور برانکو به ملی پوشان پرسپولیس

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به ملی‌پوشان خود اعلام کرد از یکشنبه در تمرینات حضور پیدا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  برانکو ایوانکوویچ به بازیکنان ملی‌پوش خود اعلام کرد از فردا یکشنبه همه باید در تمرینات حضور پیدا کنند.

سرمربی سرخپوشان بعد از حذف تیم ملی در جام ملت‌های آسیا به علیرضا بیرانوند و مهدی ترابی استراحت داد اما با توجه به آسیب‌دیدگی و محرومیت ربیع‌خواه و کامیابی‌نیا، خواست برای بازی با پدیده حضور پیدا کنند.

ایوانکوویچ به بشار رسن هم اعلام کرده بود از یکشنبه گذشته در تمرینات حاضر شود اما وی با اعلامی که به باشگاه داشت، با توجه به مشکل گذرنامه نتوانست در موعد مقرر خود را به تمرینات برساند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۷ چهارشنبه هفته جاری نخستین دیدار دور برگشت رقابت های لیگ برتر را در ورزشگاه آزادی مقابل پدیده برگزار می کند.

کد مطلب 4530804
مهدی مرتضویان

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